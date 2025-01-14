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Легенда Украины и кумир Шварценеггера: как выглядит могила олимпийского чемпиона Леонида Жаботинского

Автор
Татьяна Кармазина
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Леонид Жаботинский умер 14 января 2018 года - всего за несколько дней до своего 78-летия
Леонид Жаботинский умер 14 января 2018 года - всего за несколько дней до своего 78-летия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Живя в Советском Союзе, Жаботинский гордо называл себя украинцем

Ровно девять лет назад, 14 января 2018 года, ушел из жизни знаменитый украинский тяжелоатлет, двукратный абсолютный олимпийский чемпион в супертяжелой весовой категории Леонид Жаботинский, однофамилец одессита и борца за Израиль Владимира Жаботинского. Спортсмен не дожил до своего дня рождения несколько дней — 28 января легенде украинского спорта могло исполниться 78 лет.

Леонид Жаботинский родился в селе Успенка Сумской области. В 1941 году его семья переехала в Харьков, где начался путь к становлению будущего чемпиона. Однако своим родным городом чемпион всегда считал Запорожье, откуда родом была его жена Раиса и где он жил последние годы своей жизни.

В детстве и юности Леонид Иванович активно занимался различными видами спорта, включая борьбу, бокс и легкую атлетику. После окончания восьмого класса подростком начал работать на Харьковском тракторном заводе, одновременно тренируясь в секции тяжелой атлетики. Впервые Жаботинский выступил на чемпионате Украинской ССР по тяжелой атлетике в 1957 году, где он занял третье место с результатом 415 кг в троеборье. В 1958 году получил звание мастера спорта.

Леонид Жаботинский в молодости
Леонид Жаботинский в молодости

За украинской легендой спорта числятся 19 мировых рекордов, 20 рекордов СССР и 58 рекордов УССР. В 1964 году Жаботинскому было присвоено звание Заслуженного мастера спорта СССР. И хотя Россия всегда приписывала победы спортсмена себе, сам Леонид Иванович гордо называл себя украинцем. При этом, Жаботинский выступал только за украинские клубы СКА – Запорожский, Киевский и Одесский.

Леонид Жаботинский в молодости

"Я – украинец, и все свои победы посвятил Украине и тому городу, где я жил и живу в настоящее время", — сказал тяжеловес в интервью в 2012 году.

Знакомство со Шварценеггером

В 1965 году на турнире в Вене к украинскому тяжелоатлету Леониду Жаботинскому подошел за автографом 17-летний юноша, которым оказался будущий многократный чемпион по бодибилдингу и "Мистер Олимпия" Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер Леонид Жаботинский
Арнольд Шварценеггер и Леонид Жаботинский в 2004 году

Леонид Иванович не запомнил эту встречу и был удивлен, когда в 2004 году получил приглашение в гости от "железного Арни", уже знаменитого актера и губернатора Калифорнии. При встрече Шварценеггер напомнил о случае в Вене и выразил восхищение достижениями Жаботинского. "С самого детства я за тебя болел. Даже во время токийской Олимпиады, хотя там выступали Норберт Шемански и Губнер. За них тоже, конечно, переживал, но мне почему-то хотелось, чтобы выиграл ты", – сказал Шварценеггер.

Личная жизнь Леонида Жаботинского

С супругой Раисой Николаевной 21-летний спортсмен познакомился на концерте Тарапуньки и Штепселя, когда был в Запорожье на соревнованиях. В этом браке появилось двое сыновей — Руслан (1962) и Вилен (1969), которые также стали мастерами спорта по тяжелой атлетике.

Леонид Жаботинский жена раиса николаевна руслан Жаботинский вилен Жаботинский
Леонид Жаботинский с семьей

Смерть Жаботинского, где похоронен и как выглядит могила

Украинский спортсмен скончался в 2016 году в возрасте 77 лет из-за гриппа, который спровоцировал тромбоз кишечника. 16 января в Запорожье состоялась панихида в Свято-Покровском архиерейском соборе, а похоронили Леонида Жаботинского на Первомайском кладбище в Космическом микрорайоне.

могила Леонида Жаботинского
Как выглядит могила Леонида Жаботинского

Ранее мы писали об еще одной звезде времен СССР. "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила актера Вячеслава Шалевича из "Капитанской дочки".

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#Могила #Леонид Жаботинский