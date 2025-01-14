Легенда України і кумир Шварценеггера: як виглядає могила олімпійського чемпіона Леоніда Жаботинського

Живучи в Радянському Союзі, Жаботинський гордо називав себе українцем

Рівно дев’ять років тому, 14 січня 2018 року, пішов із життя знаменитий український важкоатлет, дворазовий абсолютний олімпійський чемпіон у суперважкій ваговій категорії Леонід Жаботинський, однофамілець одесита і борця за Ізраїль Володимира Жаботинського. Спортсмен не дожив до свого дня народження кілька днів – 28 січня легенді українського спорту могло виповнитись 78 років.

Леонід Жаботинський народився у селі Успенка Сумської області. 1941 року його родина переїхала до Харкова, де розпочався шлях до становлення майбутнього чемпіона. Проте своїм рідним містом чемпіон завжди вважав Запоріжжя, звідки була родом його дружина Раїса і де він жив останні роки свого життя.

У дитинстві та юності Леонід Іванович активно займався різними видами спорту, включаючи боротьбу, бокс та легку атлетику. Після закінчення восьмого класу підлітком почав працювати на Харківському тракторному заводі, одночасно тренуючись у секції важкої атлетики. Вперше Жаботинський виступив на чемпіонаті Української РСР з важкої атлетики у 1957 році, де він посів третє місце з результатом 415 кг у триборстві. 1958 року отримав звання майстра спорту.

Леонід Жаботинський у молодості

За українською легендою спорту числяться 19 світових рекордів, 20 рекордів СРСР та 58 рекордів УРСР. 1964 року Жаботинському було надано звання Заслуженого майстра спорту СРСР. І хоча Росія завжди приписувала перемоги спортсмена собі, сам Леонід Іванович гордо називав себе українцем. При цьому Жаботинський виступав лише за українські клуби СКА – Запорізький, Київський та Одеський.

"Я — українець, і всі свої перемоги присвятив Україні та тому місту, де я жив і живу нині", — сказав важкоатлет в інтерв’ю у 2012 році.

Знайомство зі Шварценеггером

1965 року на турнірі у Відні до українського важкоатлета Леоніда Жаботинського підійшов за автографом 17-річний юнак, яким виявився майбутній багаторазовий чемпіон з бодибілдингу та "Містер Олімпія" Арнольд Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер та Леонід Жаботинський у 2004 році

Леонід Іванович не запам’ятав цю зустріч і був здивований, коли у 2004 році отримав запрошення у гості від "залізного Арні", вже знаменитого актора та губернатора Каліфорнії. Під час зустрічі Шварценеггер нагадав про випадок у Відні та висловив захоплення досягненнями Жаботинського. "З самого дитинства я за тебе вболівав. Навіть під час токійської Олімпіади, хоча там виступали Норберт Шеманскі та Губнер. За них теж, звичайно, переживав, але мені чомусь хотілося, щоб виграв ти", — сказав Шварценеггер.

Особисте життя Леоніда Жаботинського

З дружиною Раїсою Миколаївною 21-річний спортсмен познайомився на концерті Тарапуньки та Штепселя, коли був у Запоріжжі на змаганнях. У цьому шлюбі з’явилися двоє синів — Руслан (1962) та Вілен (1969), які також стали майстрами спорту з важкої атлетики.

Леонід Жаботинський із сім’єю

Смерть Жаботинського, де похований і як виглядає могила

Український спортсмен помер у 2016 році у віці 77 років через грип, який спровокував тромбоз кишечника. 16 січня у Запоріжжі відбулася панахида у Свято-Покровському архієрейському соборі, а поховали Леоніда Жаботинського на Першотравневому цвинтарі у Космічному мікрорайоні.

Як виглядає могила Леоніда Жаботинського

Раніше ми писали про ще одну зірку часів СРСР. "Телеграф" розповідав, як виглядає могила актора В'ячеслава Шалевича із "Капітанської дочки".