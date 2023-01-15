Умер большой друг Украины Вахтанг Кикабидзе

Актер активно поддерживал украинцев в войне с российским агрессором.

Воскресенье, 15 января, всколыхнуло мир печальной новостью — в Грузии в возрасте 84 лет умер легендарный актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

Об этом сообщает грузинское ТВ "Мтавари Архи". Причины смерти пока не уточняются.

Отметим, что легендарный грузинский артист был очень большим другом Украины, и с началом полномасштабного вторжения активно помогал украинцам и украинской армии. К примеру, в честь своего 84-летия Кикабидзе устроил большой благотворительный концерт в Батуми, а все вырученные средства направил на помощь Украине – купил бус для ВСУ.

Певец еще в 2014 году осудил войну на Донбассе и аннексию Крыма, ведь "вырос со знанием того, что Крым – это Украина", а диктатора владимира путина он называл "политиком черной силы".

Кто такой Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг (Буба) Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси, Грузия. Отец — Константин Николаевич Кикабидзе, работал журналистом. Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, он пропал без вести под Керчью. Мать — Манана Константиновна Багратиони — была профессиональной певицей.

Вахтанг Кикабидзе учился в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили в 1959-1965 годах, а в 1961-1963 годах — в Институте иностранных языков. С 1959 года — он артист филармонии, а с 1967 года — солист вокально-инструментального ансамбля "Орэра".

Вахтанг Кикабидзе в юности

На международном кинофестивале "Картахан-70" получил приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме "Не горюй!" (1969). Также он обладатель государственной премии за фильм "Мимино" (1978). Народный артист Грузинской ССР (1980). Заслуженный артист Украины (2013). Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1978, за фильм "Мимино").

Награжден грузинскими орденами Чести (1994), царя Вахтанга Горгасали III степени и Победы имени Святого Георгия (2008), российским орденом Дружбы (2008, отказался его получать из-за операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года).

Вахтанг Кикабидзе в фильме "Не горюй!"

Кикабидзе собрал в своей фильмографии немало незабываемых ролей, ставших любимыми героями зрителей. Среди них фильмы "Не горюй!", "Мимино", "Мелодия Верийского района" и другие.

Вахтанг Кикабидзе в фильме "Мимино"

Был женат, двое детей. Вдова — Ирина Григорьевна Кебадзе, балерина, заслуженная артистка Грузии, танцевала в Тбилисском театре оперы и балета им. Захария Палиашвили. Приемная дочь Марина (от первого брака жены) — актриса, сын Константин — художник, бизнесмен.

Напомним, недавно скончался украинский режиссер, заслуженный деятель искусств Украины Максим Арделян.