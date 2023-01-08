"Это была страшная ночь": скончался известный украинский режиссер

О смерти Арделяна с прискорбием сообщили несколько украинских артистов

Стало известно о смерти украинского режиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Максима Арделяна, который известен в сфере украинского шоу-бизнеса по проектам "Таврийские игры" и "Золотая Жар-птица". Точную причину смерти близкие не озвучивают.

О смерти мужчины сообщила его супруга Наталия Богданова на своей странице в Фейсбук в воскресенье, 8 января. Много приятных слов в сторону умершего прозвучало из уст украинских звезд, в числе которых Потап, Никита Добрынин, Светлана Тарабарова.

Так, супруга Арделяна написала, что ее избранник любил жить полной жизнью, обожал находиться в центре событий и организовывать их.

"Уйти на Рождество во сне – это особенная благодать и божья любовь. Продолжаем его любить и помнить, а пока что должны просто отпустить", — говорится в публикации Наталии Богдановой.

Публикация супруги Арделяна

На трагичное известие отреагировали украинские знаменитости.

"Макс… Я так люблю тебя… Куда же ты? Как мы без тебя… Отдыхай с миром, мой братик, ты гениальный человек… Не верю…", — написал у себя в Инстаграм рэпер Потап.

Потап не верит в смерть друга

"Как же больно… Всегда светлый, добрый, искренний и всегда с теплыми словами и объятиями… Макс Арделян, ты наш свет навсегда", — говорится в посте певицы Светланы Тарабаровой.

Тарабарова называет Арделяна "светом"

"Это была ужасная ночь. Хочется, чтобы все оказалось сном. Ушел Макс Арделян. Невероятно сильный и талантливый человек. С которым мы проработали сотни концертов и съемок. Человек, который учил и вдохновлял многих известных людей. Макс был, хотя трудно говорить "был", он останется для всех, кто его знает, ярким, зажигательным и другом, с которым ничего не страшно", — пишет ведущий Никита Добрынин.

Добрынин написал, что прошел с Арделяном уйму концертов и съемок

Прощание с Максимом Арделяном состоится 11 января в селе Белогородка Киевской области на Белом кладбище по ул. Аграрной, 1, в 13:00. Родственники просят приносить только живые цветы, ведь умерший так не любил все искусственное. В этот же день в Киеве планируется вечер памяти Максима Арделяна.

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