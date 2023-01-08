"Це була страшна ніч": помер відомий український режисер

Про смерть Арделяна із сумом повідомили кілька українських артистів

Стало відомо про смерть українського режисера, заслуженого діяча мистецтв України Максима Арделяна, який відомий у сфері українського шоу-бізнесу за проєктами "Таврійські ігри" та "Золота Жар-птиця". Точну причину смерті близькі не озвучують.

Про смерть чоловіка повідомила його дружина Наталія Богданова на своїй сторінці у Фейсбук у неділю, 8 січня. Багато приємних слів у бік померлого пролунало з вуст українських зірок, серед яких Потап, Микита Добринін, Світлана Тарабарова.

Так, дружина Арделяна написала, що її обранець любив жити повним життям, обожнював перебувати у центрі подій і організовувати їх.

"Піти на Різдво уві сні – це особлива благодать і божа любов. Продовжуємо його любити і пам’ятати, а поки що маємо просто відпустити", — йдеться у публікації Наталії Богданової.

Публікація дружину Арделяна

На трагічну звістку відреагували українські знаменитості.

"Макс... Я так люблю тебе... Куди ж ти? Як ми без тебе... Відпочивай з миром, мій братику, ти геніальна людина... Не вірю...", — написав у себе в Інстаграм репер Потап.

Потап не вірить у смерть друга

"Як же боляче… Завжди світлий, добрий, щирий і завжди з теплими словами та обіймами… Максе Арделяне, ти наше світло назавжди", — йдеться у пості співачки Світлани Тарабарової.

Тарабарова називає Арделяна "світлом"

"Це була жахлива ніч. Хочеться, щоб все виявилося сном. Пішов Макс Арделян. Неймовірно сильна і талановита людина. З якою ми пропрацювали сотні концертів та зйомок. Людина, яка вчила і надихала багатьох відомих людей. Макс був, хоча важко казати "був", він залишиться для всіх, хто його знає, яскравим, запальним і другом, з яким нічого не страшно", — пише ведучий Микита Добринін.

Добринін написав, що пройшов з Арделяном безліч концертів і зйомок

Прощання з Максимом Арделяном відбудеться 11 січня у селі Білогородка Київської області на Білому цвинтарі на вул. Аграрній, 1, о 13.00. Родичі просять приносити лише живі квіти, адже померлий так не любив усе штучне. Цього ж дня у Києві планується вечір пам’яті Максима Арделяна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув Олег Бобало – український режисер-постановник і актор.