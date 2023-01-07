Помер зірка "Термінатора"

Ерл Боен знімався у трьох частинах франшизи

Сьогодні стало відомо, що на 82-му році життя помер відомий голлівудський актор Ерл Боен. Він зіграв доктора Пітера Сільбермана у трьох частинах культового фільму "Термінатор".

Про смерть актора, з посиланням на його рідних, повідомляє TMZ. Відомо, що це сталося 5 січня на Гаваях, однак причину наразі не називають.

Що відомо про Ерла Боена — життя, фільмографія

Почавши грати в середині 1950-х років, Боен грав ролі на сцені в кількох репертуарних компаніях між 1965 і 1976 роками, перш ніж переїхати до Голлівуду. Загалом же на рахунку актора — близько 200 фільмів, серед яких: "Битва за межами зірок", "Мізки набік", "Чужа нація", "Голий пістолет 33 1/3: Останній випад" та "Чокнутий професор 2: Сім'я Клампів".

Найбільшу популярність йому принесла саме роль психолога-криміналіста у фільмах "Термінатор" (1984), "Термінатор 2: Судний день" (1991) і "Термінатор 3: Повстання машин" (2003). Ерл Боен разом з Арнольдом Шварценеггером був єдиним актором, який зіграв у перших трьох частинах франшизи.

Доктор Зільберман розпитує Кайла Різа - "Термінатор" (Кемерон, 1984)

У 2003 році Боен оголосив про завершення кар'єри. Однак відомо, що він усе-таки продовжив роботу, але вже як актор дубляжу у мультфільмах та відеоіграх. Зірка озвучував таких персонажів, як містер Блікман у фільмі "Кліффорд — великий рудий пес", начальник поліції Каніфкі у фільмі "Бонкери", оповідач і король Теренас Менетіл II у фільмі "World of Warcraft", сеньйор-старший у фільмі "Кім Поссібл" і капітан ЛеЧак у фільмі "Мавпа".

Щодо особистого життя, то Ерл Боен був одружений з актрисою Керол Кін (1970 рік). Вона померла 23 квітня 2001 року — у 58 років, від раку яєчників.

Восени торік у Боена теж виявили рак — лікарі діагностували в нього рак легенів. В актора залишилися друга дружина Кеті, донька Рубі і двоє онуків.

Нагадаємо, що "Термінатор" — це культовий американський фантастичний бойовик Джеймса Кемерона, знятий у 1984 році. Це перший фільм із серії про Термінатора. Фільм довгий час входив до списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Його успых призвів до створення франшизи, що складається з кількох сиквелів, телесеріалу, коміксів, романів та відеоігор. У 2008 році "Термінатор" обраний Бібліотекою Конгресу для збереження в Національному реєстрі фільмів як "культурно, історично або естетично значущий".

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