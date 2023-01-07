Умерла звезда "Терминатора"

Эрл Боэн снимался в трех частях франшизы

Сегодня стало известно, что на 82-м году жизни скончался известный голливудский актер Эрл Боэн. Он сыграл доктора Питера Сильбермана в трех частях культового фильма "Терминатор".

О смерти актера со ссылкой на его родных сообщает TMZ. Известно, что это произошло 5 января на Гавайях, однако причину пока не называют.

Что известно об Эрла Боэне — жизнь, фильмография

Начав играть в середине 1950-х, Боэн играл роли на сцене в нескольких репертуарных компаниях между 1965 и 1976 годами, прежде чем переехать в Голливуд. В общей сложности на счету актера — около 200 фильмов, среди которых: "Битва за пределами звезд", "Мозги набок", "Чужая нация", "Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад" и "Чокнутый профессор 2: Семья" Клампов".

Наибольшую популярность ему принесла именно роль психолога-криминалиста в фильмах "Терминатор" (1984), "Терминатор 2: Судный день" (1991) и "Терминатор 3: Восстание машин" (2003). Эрл Боэн вместе с Арнольдом Шварценеггером был единственным актером, сыгравшим в первых трех частях франшизы.

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В 2003 году Боэн объявил о завершении карьеры. Однако известно, что он продолжил работу, но уже как актер дубляжа в мультфильмах и видеоиграх. Звезда озвучивал таких персонажей, как мистер Бликман в фильме "Клиффорд — большой рыжий пес", начальник полиции Канифки в фильме "Бонкеры", рассказчик и король Теренас Менетил II в фильме "World of Warcraft", сеньор-старший в фильме "Ким Посибл" и капитан ЛеЧак в фильме "Обезьяна".

Что касается личной жизни, то Эрл Боэн был женат на актрисе Кэрол Кин (1970 год). Она умерла 23 апреля 2001 года – в 58 лет, от рака яичников.

Осенью прошлого года у Боэна тоже обнаружили рак – врачи диагностировали у него рак легких. У актера остались вторая жена Кэти, дочь Руби и двое внуков.

Напомним, что "Терминатор" — это культовый американский фантастический боевик Джеймса Кэмерона, снятый в 1984 году. Это первый фильм из серии о Терминаторе. Фильм долгое время входил в список 250 лучших фильмов по версии IMDb. Его успех привел к созданию франшизы, состоящей из нескольких сиквелов, телесериала, комиксов, романов и видеоигр. В 2008 году "Терминатор" избран Библиотекой Конгресса для сохранения в Национальном реестре фильмов как "культурный, исторический или эстетически значимый".

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