Участница "Голоса страны" умерла в 28 лет: сестра назвала настоящую причину смерти

На ее странице в соцсети подписчики сообщают ложную причину смерти исполнительницы

Украинская певица, участник талант-шоу "Голос страны" Екатерина Давиденко скончалась 4 января. Предварительно речь идет о болезни, которая неожиданно забрала жизни 28-летней девушки.

Трагическое известие сообщил певец Иво Бобул. На своей странице в соцсети он написал: "Уважаемые артисты, обращаюсь ко всем вам с просьбой. Умерла хорошая певица, училась в эстрадно-цирковой академии — Давиденко Екатерина. Кто знает, что произошло, напишите мне в ФБ".

Первую версию о причине смерти молодой исполнительницы озвучили на ее странице в Инстаграм фолловеры. Так, одна из подписчиц написала, что Екатерина умерла от пневмонии — такова будто бы официальная версия.

Однако через некоторое время на страницу вошла сестра певицы. И она говорит о совсем другом недуге: "Это пишет сестра Кати… Вы что присутствовали при этом всем и знаете причину ее смерти? Нет. Так попрошу, пожалуйста, не придумывать ничего!!! Причина смерти — Тромбоэмболия легочной артерии!!!"

Известно, что у девушки осталась 9-летняя дочь Мария.

Напомним, Екатерина Давиденко участвовала в шоу "Голос страны" в 2014 году. На слепых прослушиваниях она исполнила песню Virtual Insanity британской группы Jamiroquai и попала в команду Святослава Вакарчука. И хотя одержать победу ей не удалось, а после участия в "Голосе страны" о ней почти ничего не было слышно, девушка продолжала заниматься творчеством.

Екатерина Давыденко на "Голосе страны" в 2014-м

Вокалистка родом из Донецка, но последние 10 лет прожила в Киеве. После начала полномасштабного вторжения россии Екатерина много писала о войне в соцсетях, занимая активную проукраинскую позицию.

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