"Крепкий орешек уже не тот": как изменились Брюс Уиллис, Сильвестр Сталлоне и другие звезды 90-х

Некоторые актеры сильно постарели, а кто-то до сих пор считается первым красавцем

Время не щадит никого, даже если идет речь о всенародных любимцах кино 90-х. Морщины, залысины, седина, лишний вес или же пластические операции… Каждый актер, будь то Брюс Уиллис или Сильвестр Сталлоне, сейчас выглядит совсем не так, как когда начинал свой путь на вершину Голливуда пару-тройку десятков лет назад.

"Телеграф" рассказывает, как выглядят сейчас самые популярные актеры 90-х и сколько им лет на данный момент. В некоторых с трудом можно узнать любимых персонажей легендарных фильмов.

Брюс Уиллис на пике своей актерской карьеры был одним из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Полицейский Джон Макклейн в "Крепком орешке", пожалуй, самая значимая картина для его популярности. Сейчас Уиллису 67 лет.

Крепкий орешек уже другой

Сильвестр Сталлоне – герой легендарных боевиков "Рокки" и "Рембо", которому уже стукнуло 76.

Рембо тоже изменился

58-летний Николас Кейдж в середине 90-х завоевал признание после фильма "Покидая Лас-Вегас", он принес ему премии "Оскар" и "Золотой глобус".

Николас Кейдж постарел

Роберт Де Ниро – еще один герой криминальных кинолент. Несмотря на уже солидный возраст, 79 лет, продолжает сниматься.

Будто два разных человека

Киану Ривза можно назвать главным хипстером 90-х. Исполнитель роли Нео из "Матрицы" через пару лет он отпразднует 60-летие.

Нео не изменяет любимой стрижке

На счету Арнольда Шварценеггера, которому сегодня 75 лет, множество успешных ролей, но одна из самых главных в его актерском арсенале – "Терминатор".

Терминатор - большой друг Украины

Звезда комедий Джим Керри, особенно прославившийся после выхода легендарной "Маски", в 2022 году отметил свой 60-ый юбилей.

Улыбка уже не такая яркая

Столько же лет в этом году исполнилось и любимцу представительниц прекрасного пола Тому Крузу. Стоит отметить, что выглядит он отлично, так как даже в сети есть запрос "Почему Том Круз не стареет?"

Похорошел с годами, как вино

Звезда многих романтических комедий Хью Грант мощную волну популярности получил после выхода картины "Четыре свадьбы и одни похороны" в 1994 году. Сейчас актеру 62 года.

От морщин никуда не спрятаться даже звездам

Ранее "Телеграф" писал, что звезда "Сумерек" женился на своей тезке и насмешил этим сеть. Уже появились первые фото со свадьбы.