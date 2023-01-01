Будет много экшена и фантастики: список 23 самых ожидаемых фильмов 2023 года

В списке каждый сможет найти себе кино по вкусу

После всех печальных событий 2022 года каждый возлагает много надежд на 2023 год. Пока сложно сказать, какие сюрпризы он нам принесет, однако уже можно понять, какими новинками кино он нас порадует.

"Телеграф" собрал подборку из 23 фильмов разных жанров, которые должны выйти на экраны в 2023 году, — среди них каждый должен найти себе что-то на свой вкус.

Вавилон

Это комедийно-драматический фильм о взлетах и падениях персонажей при переходе Голливуда от немого до звукового кино в конце 1920-ых годах.

Главные роли сыграли Брэд Питт и Марго Роби, а сюжет вызвал бурные обсуждения, — фильм не оставит Вас равнодушным. Премьера в кино назначена на начало года.

Наполеон

Это эпическая историческая драма про Наполеона I, главные роли в которой сыграли Хоакин Феникс и Ванесса Кирби. Точная дата премьеры пока не объявлена.

Оппенгеймер

Биографический фильм с элементами триллера от Кристофера Нолана, который расскажет о создателе атомной бомбы, — главную роль сыграет звезда "Острых козырьков" Киллиан Мерфи. Премьера намечена на 21 июля 2023 года.

Русалочка

Нашумевшая адаптация одноименного мультфильма должна выйти 26 мая 2023 года.

Вилли Вонка

Музыкальный фэнтезийный фильм станет приквелом романа "Чарли и шоколадная фабрика", главную роль сыграет талантливый Тимоти Шаламе. Премьера будет 15 декабря 2023 года.

Дюна 2

Сиквел нашумевшей "Дюны" с Тимоти Шаламе в главной роли должен выйти 17 ноября 2023 года. Фильм должен раскрыть вторую часть романа Фрэнка Герберта "Дюна".

Индиана Джонс и Часы судьбы

Это будет пятый фильм в цикле об Индиане Джонсе, главную роль сыграет Харрисон Форд. Премьера запланирована на 30 июня 2023 года.

Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1

Долгожданный седьмой фильм франшизы с Томом Крузом в главной роли выйдет 14 июля 2023 года.

Форсаж 10

В новом "Форсаже" Доминик Торетто и его команда должны искать помощи в борьбе против Шифер, когда она вербует Данте, нового таинственного врага. Премьера назначена на 19 мая 2023 года.

Неудержимые 4

Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Сильвестр Сталлоне вернутся к своим ролям из предыдущих фильмов; также в ленте приняли участие 50 Cent, Меган Фокс и другие. В США фильм должен выйти 22 сентября 2023 года.

Астерикс и Обеликс: Поднебесная

Новый фильм расскажет о приключениях Астерикса и Обеликса в Китае, — это будет первый фильм, где не будет Жерара Депардье. Премьера запланирована на февраль 2023 года.

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Приквел к "Голодным играм" запланирован на 17 ноября 2023 года.

Трансформеры: Восхождение Звероботов

Фильм будет сосредоточен вокруг Оптимуса Прайма, а события развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и некоторых городах Перу. Картина является сиквелом ленты "Бамблби" и седьмым фильмом серии фильмов о трансформерах.

Джон Уик 4

Новая глава истории про Джона Уика с Киану Ривзом в главной роли должна выйти 24 марта 2023 года, — детали сюжета пока неизвестны, однако поговаривают, что ждать счастливого финала не стоит.

Фаворитка

Этот фильм должен будет рассказать про судьбу последней фаворитки Людовика XV, роль которого сыграт Джонни Дэпп, — это будет первый фильм, где он будет играть на французском. В 2023 году Netflix должен презентовать фильм во Франции, спустя время после чего выпустить трансляцию для всех.

Пила X

Новая часть легендарной серии фильмов ужасов должна выйти в США 27 октября 2023 года. Детали сюжета пока держат в секрете.

Также 2023 год сильно порадует фанатов супергеройского кино, поскольку ознаменуется рядом премьер как от Marvel, так и от DC Comics:

Флэш (главную роль сыграет Эзра Миллер). Премьера запланирована на 16 июня.

Аквамен и потерянное царство с Джейсоном Момоа. Ожидается 25 декабря 2023-го.

Синий Жук про подростка, который получает инопланетный скарабей, который наделяет его сверхмощным экзокостюмом. Премьера запланирована на 18 августа 2023 года.

Марвелы про трех супергероинь Капитан Марвел, Мисс Марвел и Монике Рамбо. Ожидается 28 июля 2023 года.

Шазам! 2 с Закари Ливаем. Премьера назначена на 17 марта 2023.

Человек-муравей и Оса: Квантомания. Премьера запланирована на 17 февраля 2023 года.

Стражи Галактики. Часть 3. Фильм должен выйти 5 мая 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал подборку лучших мультфильмов 2022 года по рейтингу.