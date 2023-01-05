Учасниця “Голосу країни” померла у 28 років: сестра назвала справжню причину смерті

На її сторінці в соцмережі підписники повідомляють неправдиву причину смерті виконавиці

Українська співачка, учасниця талант-шоу "Голос країни" Катерина Давиденко померла 4 січня. Попередньо, ідеться про хворобу, яка неочікувано забрала життя 28-річної дівчини.

Трагічну звістку повідомив співак Іво Бобул. На своїй сторінці у соцмережі він написав: "Шановні артисти, звертаюсь до всіх вас з проханням. Померла хороша співачка, вчилася в естрадно-цирковій академії — Давиденко Катерина. Хто знає, що сталося, напишіть мені в ФБ".

Першу версію щодо причини смерті молодої виконавиці озвучили на її сторінці в Інстаграм фоловери. Так, одна з підписниць написала, що Катерина померла начебто пневмонію — такою начебто є офіційна версія.

Однак через деякий час на сторінку зайшла сестра співачки. І вона говорить про зовсім іншу недугу: "Це пише сестра Каті… Ви що були присутні при цьому всьому і знаєте причину її смерті? Ні. Так попрошу, будь ласка, не вигадувати нічого!!! Причина смерті — Тромбоемболія легеневої артерії!!!"

Відомо, що у дівчини залишилася 9-річна донечка Марія.

Нагадаємо, Катерина Давиденко брала участь у шоу "Голос країни" у 2014 році. На "сліпих прослуховуваннях" вона виконала пісню Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai та потрапила до команди Святослава Вакарчука. І хоча здобути перемогу їй не вдалося, а після участі у "Голосі країни" про неї майже нічого не було чути, дівчина продовжувала займатися творчістю.

Катерина Давиденко на "Голосі країни" у 2014-му

Вокалістка родом із Донецька, але останні 10 років прожила у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення росії Катерина багато писала про війну у соцмережах, займаючи активну проукраїнську позицію.

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