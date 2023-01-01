Буде багато екшену та фантастики: список 23 найочікуваніших фільмів 2023 року

У списку кожен зможе знайти собі кіно за смаком

Після всіх сумних подій 2022 кожен покладає багато надій на 2023 рік. Поки що складно сказати, які сюрпризи він нам принесе, проте вже можна зрозуміти, якими новинками кіно він нас потішить.

"Телеграф" зібрав добірку з 23 фільмів різних жанрів, які мають вийти на екрани у 2023 році, — серед них кожен має знайти собі щось на свій смак.

Вавилон

Це комедійно-драматичний фільм про злети і падіння персонажів під час переходу Голлівуду від німого до звукового кіно наприкінці 1920-х років.

Головні ролі зіграли Бред Пітт і Марго Робі, а сюжет викликав бурхливі обговорення, — фільм не залишить Вас байдужим. Прем’єру у кіно призначено на початок року.

Наполеон

Це епічна історична драма про Наполеона I, головні ролі в якій відіграли Хоакін Фенікс та Ванесса Кірбі. Точну дату прем’єри поки не оголошено.

Оппенгаймер

Біографічний фільм з елементами трилера від Крістофера Нолана, який розповість про творця атомної бомби, головну роль зіграє зірка "Гострих картузів" Кілліан Мерфі. Прем’єра запланована на 21 липня 2023 року.

Русалонька

Нашуміла адаптація однойменного мультфільму має вийти 26 травня 2023 року.

Віллі Вонка

Музичний фентезійний фільм стане приквелом роману "Чарлі та шоколадна фабрика", головну роль зіграє талановитий Тімоті Шаламе. Прем’єра відбудеться 15 грудня 2023 року.

Дюна 2

Сіквел гучної "Дюни" з Тімоті Шаламе у головній ролі має вийти 17 листопада 2023 року. Фільм має розкрити другу частину роману Френка Герберта "Дюна".

Індіана Джонс і циферблат долі

Це буде п’ятий фільм у циклі про Індіана Джонса, головну роль зіграє Харрісон Форд. Прем’єру заплановано на 30 червня 2023 року.

Місія нездійсненна 7

Довгоочікуваний сьомий фільм франшизи з Томом Крузом у головній ролі вийде 14 липня 2023 року.

Форсаж 10

У новому "Форсажі" Домінік Торетто та його команда повинні шукати допомоги у боротьбі проти Шифера, коли вона вербує Данте, нового таємничого ворога. Прем’єра призначено на 19 травня 2023 року.

Нестримні 4

Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Ренді Кутюр і Сільвестр Сталлоне повернуться до своїх ролей із попередніх фільмів; також у стрічці взяли участь 50 Cent, Меган Фокс та інші. У США фільм має вийти 22 вересня 2023 року.

Астерікс і Обелікс: Піднебесна Імперія

Новий фільм розповість про пригоди Астерікса та Обелікса в Китаї, це буде перший фільм, де не буде Жерара Депардьє. Прем’єру заплановано на лютий 2023 року.

Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій

Приквел до "Голодних ігор" заплановано на 17 листопада 2023 року.

Трансформери: Час Звіроботів

Фільм буде зосереджений навколо Оптімуса Прайма, а події розгорнуться 1994 року в Нью-Йорку та деяких містах Перу. Картина є сиквелом стрічки "Бамблбі" та сьомим фільмом серії фільмів про трансформери.

Джон Уік 4

Новий глава історії про Джона Уіка з Кіану Рівзом у головній ролі має вийти 24 березня 2023 року, — деталі сюжету поки що невідомі, проте подейкують, що чекати на щасливий фінал не варто.

Фаворитка

Цей фільм повинен буде розповісти про долю останньої фаворитки Людовіка XV, роль якого зіграють Джонні Депп, — це буде перший фільм, де він гратиме французькою. У 2023 році Netflix має презентувати фільм у Франції, через якийсь час після цього випустити трансляцію для всіх.

Пила X

Нова частина легендарної серії фільмів жахів має вийти у США 27 жовтня 2023 року. Деталі сюжету поки що тримають у секреті.

Також 2023 сильно порадує фанатів супергеройського кіно, оскільки ознаменується низкою прем’єр як від Marvel, так і від DC Comics:

Флеш (головну роль зіграє Езра Міллер). Прем’єру заплановано на 16 червня.

Аквамен і загублене королівство з Джейсоном Момоа. Очікується 25 грудня 2023 року.

Синій Жук для підлітка, який отримує інопланетний скарабей, який наділяє його надпотужним екзокостюмом. Прем’єру заплановано на 18 серпня 2023 року.

Марвели про трьох супергероїнь Капітан Марвел, Міс Марвел та Моніку Рамбо. Очікується 28 липня 2023 року.

Шазам! 2 з Закарі Ліваєм. Прем’єра призначена на 17 березня 2023 року.

Людина-мураха та Оса: Квантоманія. Прем’єру заплановано на 17 лютого 2023 року.

Вартові Галактики. Частина 3 Фільм має вийти 5 травня 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував добірку найкращих мультфільмів 2022 року за рейтингом.