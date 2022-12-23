У бою під Бахмутом загинув відомий український режисер

Колеги відгукуються про загиблого дуже тепло

У боях під Бахмутом, однією з "гарячих" точок фронту російсько-української війни, 21 грудня 2022 року загинув відомий український режисер Олег Бобало. На його рахунку десятки робіт у якості режисера. У нього залишилася дружина та дочка.

Про загибель режисера повідомили у соціальних мережах його колеги, інформацію про смерть підтвердила дружина Олега Бобало актриса Ганна Яремчук. Дата похорону поки що невідома.

Дружина Олега Бобало Ганна пише у Фейсбук, що не уявляє подальшого життя без своєї половинки.

"Хотіла написати "це не справедливо", але хіба є справедливість у нашому житті? По справедливості, він повинен мав би знімати кіно. Він мав би бути затребуваний у цій галузі. Натомість у нас дома стояв автомат і купа військових "ніштячків", що передавала мама з Америки, для хлопців", — розповіла дружина загиблого.

Ганна зазначила, що чоловік підсвічував її зсередини, а "тепер світло згасло":

"Хотів він бути військовим? — Ні.

Хотів він кіномайданчик змінити на окопи? – Ні.

Мав би він пройти через всю війну цілим і неушкодженим? – Так".

Слова дружини Ганна про загиблого

Багато теплих слів пишуть про режисера його колеги та друзі. Так, режисер Євген Лавренчук повідомив у Фейсбук, що загиблий був його колегою та приятелем.

"Перед очима промайнули миті дитинства, спільні зустрічі Нових років, час, коли ми разом виступали у львівському молодіжному театрі "Дебют", а потім і в театрі Бориса Озерова", — йдеться у повідомленні Лавренчука.

Колеги обіцяють зберігати пам’ять про загиблого

Чим відомий Олег Бобало

Олег Бобало-Яремчук – режисер телефільмів, телепрограм, рекламних роликів. Був отримувачем гранту Президента України як молодий діяч у галузі кінематографії (2012 рік). Кошти були спрямовані на створення ігрового короткометражного фільму "Структура кави або "Абзац..!". В якості режисера-постановника та режисера був задіяний у роботах:

Фільм "Структура кави, або "Абзац..!" (2013 рік)

Серіал "Мамочки" (2015);

Телефільм "Вони закінчили війну" (2017 рік)

Телефільм "Альпініст" (2008 рік)

Телефільм "Як козаки" (2009 рік)

Фільм "Українське кіно. Становлення" (2021 рік)

Також мав акторський досвід у фільмі "Другий фронт" (2004 рік).

Раніше "Телеграф" розповідав, що у війні загинув заслужений артист України танцівник Сергій Шкварченко.