Зеленський відвідав Бахмут, де йдуть найгарячіші бої - ЗМІ

У вівторок, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський приїхав до найгарячішої точки ведення бойових дій — міста Бахмут, що на Донеччині. Попередньо візит українського лідера не анонсувався.

Про це повідомили кореспонденти телеканалу Freedom, а пізніше інформацію щодо приїзду Зеленського у коментарі для видання РБК-Україна підтвердив прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент уже виїхав", — пояснив речник українського гаранта.

Варто зазначити, що місто Бахмут дотепер залишається однією з найгарячіших точок уздовж всієї лінії фронту. Кожного дня та майже кожної години російські війська нещадно б’ють по населеному пункту з артилерії, закидають його вулиці бомбами, ракетами, знищують цілі райони.

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