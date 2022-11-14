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Зеленський відвідав Херсон (перші фото та відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зеленський відвідав Херсон (перші фото та відео) Новина оновлена 14 листопада 2022, 11:51

Херсон звільнили від окупації лише три дні тому

Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку до Херсона, який лише 11 листопада було звільнено від російських окупантів.

Першим про це написало авторитетне агентство Reuters, після в чого в мережі масово стали з'являтися фото і відео з місця подій.

Зазначається, що у рамках візиту Зеленський звернувся до українських військовослужбовців.

"Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни", — сказав верховний головнокомандувач.

Крім того, український лідер також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти росії.

Як видно на фото та відео з місця подій, Зеленського супроводжував голова Офісу президента Андрій Єрмак:

Зеленський в Херсоні після звільнення 14.11.2022
Зеленський в Херсоні після звільнення 14.11.2022
Зеленський в Херсоні після звільнення 14.11.2022
Зеленський в Херсоні після звільнення 14.11.2022

Як відомо, Херсон був під контролем російських військових із березня 2022 року, проте 11 листопада українські захисники нарешті увійшли до міста, після чого розпочали стабілізаційні заходи.

Як повідомляв "Телеграф", після виходу загарбників правоохоронці вже знайшли низку катівень, де росіяни знущалися з українців.

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#Херсон #Володимир Зеленський