На Херсонщині виявили сотні свідоцтв воєнних злочинів росіян

Окупанти залишили за собою кривавий слід

Після звільнення правого берега Херсонської області Україна знову побачила сліди воєнних злочинів російських окупантів разом із тілами вбитих громадян нашої країни.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, слідчі на звільнених територіях знайшли свідчення понад 400 воєнних злочинів росіян. Серед убитих зустрічаються тіла, як військовослужбовців, і мирних жителів.

"На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти", — сказав він і пообіцяв, що всі причетні до звірств в Україні будуть неминуче знайдені та покарані.

Тим часом, як повідомляє Радіо Свобода, на міському цвинтарі Херсона було виявлено безліч щодо свіжих могил, серед яких зустрічаються і поховані у лютому-березні 2022 року.

Проте перший заступник голови МВС Євген Єнін зазначив, що говорити про те, що вони є свідченнями воєнних злочинів поки що зарано і спершу слідчим необхідно буде ідентифікувати тіла та визначити причину смерті.

Як повідомлялося раніше, на всіх деокупованих територіях після відходу росіян знаходили свідчення катувань, вбивств та інших військових злочинів окупантів.

Спочатку світ був шокований убивствами у Бучі та Бородянці Київської області, проте після деокупації Харківщини виявилося, що там розмахи звірств росіян були набагато більшими. Адже лише в Ізюмі знайшли 445 могил.

Свіжі могили також знайшли і в Лимані (Донецька область). При цьому сказати, напевно, скільки всього людей вбили росіяни в Україні неможливо, оскільки лише в одному Маріуполі, за попередніми оцінками, рахунок йде на десятки тисяч.