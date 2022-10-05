Опізнали не всіх: у Лимані знайшли поховання десятків місцевих мешканців

Частину загиблих ще не ідентифікували

У звільненому від окупації Лимані (Донецька область) було знайдено близько 50 свіжих поховань убитих мирних жителів.

Як повідомляє Hromadske, під час окупації росіяни рили траншеї, а людей, яких вони підозрювали у співпраці з ЗСУ, змушували збирати тіла для перепоховання.

Один із місцевих жителів, якого примушували до таких дій, розповів, що далеко не всі з похованих людей були ідентифіковані, оскільки їхні тіла довгий час лежали на вулицях. Крім того, загиблих могли ховати їхні сусіди.

На одному зі свіжих цвинтарів журналісти нарахували понад 50 могил, на табличках частини з яких можна побачити лише номер.

Зазначається, що росіяни не забирали тіла своїх військових. Наприклад, в одному з будинків вони облаштували медпункт, а під час відступу забрали лише поранених, але лишили вбитих.

Як повідомлялося раніше про те, що українські війська увійшли до Лиману стало відомо 1 жовтня, коли з’явилося відео того, як бійці ЗСУ вивісили український прапор на в’їзді до міста.