Опознали не всех: в Лимане нашли захоронения десятков местных жителей

Часть погибших еще не идентифицировали

В освобожденном от оккупации Лимане (Донецкая область), были найдены около 50 свежих захоронений убитых мирных жителей.

Как сообщает Hromadske, во время оккупации россияне рыли траншеи, а людей, которых они подозревали в сотрудничестве с ВСУ, заставляли собирать тела для перезахоронения.

Один из местных жителей, которого принуждали к таким действиям рассказал, что далеко не все из похороненных людей были идентифицированы, поскольку их тела долгое время лежали на улицах. Кроме того, погибших могли хоронить их соседи.

На одном из свежих кладбищ журналисты насчитали более 50 могил, на табличках части из которых можно увидеть лишь номер.

Отмечается, что россияне не забирали тела своих военных. Например, в одном из домов они обустроили медпункт, а во время отступления забрали лишь раненых, но оставили убитых.

Как сообщалось ранее о том, что украинские войска вошли в Лиман стало известно 1 октября, когда появилось видео того, как бойцы ВСУ вывесили украинский флаг на въезде в город.