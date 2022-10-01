Официально: ВСУ вошли в Лиман, военные сообщили детали

Бои в Лимане все еще идут

В субботу, 1 октября, на 220 день полномасштабного вторжения рф украинские силы обороны зашли в Лиман (Донецкая область).

Об этом сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в телемарафоне, передает BBC. По его словам, в городе еще идут бои.

"Информация и то видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но идут бои. Детали будут позже", — сказал он.

Накануне в сети распространились кадры, на которых украинские солдаты устанавливают национальный флаг на стеллу с названием города.

В россии 1 октября сообщили, что якобы увели свои войска из города из-за угрозы окружения.

"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", — цитирует минобороны рф РИА Новости.

Добавим, утром 1 октября Череватый сообщал об окружении Лимана и освобождении нескольких населенных пунктов вокруг него.

"Российская группировка в районе Лимана оцеплена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — освобождены", — заявил Череватый.

Напомним, украинские власти сообщали о полном окружении Лимана 1 октября. В "котле" оказались тысячи оккупантов. В Институте изучения войны в субботу заявили, что Лиман будет освобожден в течении ближайших 3 суток.