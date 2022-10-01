Официально: ВСУ вошли в Лиман, военные сообщили детали
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- 2004
Бои в Лимане все еще идут
В субботу, 1 октября, на 220 день полномасштабного вторжения рф украинские силы обороны зашли в Лиман (Донецкая область).
Об этом сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в телемарафоне, передает BBC. По его словам, в городе еще идут бои.
"Информация и то видео, которое вы видели со стелой – это правда. Мы уже в Лимане. Но идут бои. Детали будут позже", — сказал он.
Накануне в сети распространились кадры, на которых украинские солдаты устанавливают национальный флаг на стеллу с названием города.
В россии 1 октября сообщили, что якобы увели свои войска из города из-за угрозы окружения.
"В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи", — цитирует минобороны рф РИА Новости.
Добавим, утром 1 октября Череватый сообщал об окружении Лимана и освобождении нескольких населенных пунктов вокруг него.
"Российская группировка в районе Лимана оцеплена. Населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — освобождены", — заявил Череватый.
Напомним, украинские власти сообщали о полном окружении Лимана 1 октября. В "котле" оказались тысячи оккупантов. В Институте изучения войны в субботу заявили, что Лиман будет освобожден в течении ближайших 3 суток.