Тысячи оккупантов в "котле", ВСУ освободили новые населенные пункты: стали известны подробности

Покинуть Лиман оккупанты уже не могут

Недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины находятся уже на завершающих этапах оперативного оцепления врага в городе Лиман Донецкой области. Украинские военные взяли в котел около 5 тысяч российских захватчиков, которые просили у своего руководства выйти, но им было отказано.

Об этом рассказал начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "FreeДом". По его словам, следующим важным пунктом для освобождения может стать город Кременная. Гайдай добавил, что все пути подвоза в Лиман боекомплектов или спокойного выхода этой группировки из Лимана уже отрезаны.

"По Лиману. Оккупанты попросили у своего руководства возможности выйти, на что получили отказ. Теперь у них есть три варианта действий: попытаться прорваться, или сдаться, или всем вместе погибнуть. Там их около 5 тысяч, точной цифры пока нет", — подчеркнул глава ОВА.

Комментарий Гайдая

Кроме того, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что бойцы ВСУ уже освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево, Ставки — там продолжаются стабилизационные мероприятия. Он подтвердил информацию Гайдая о количестве оккупантов в окружении. Он считает, что их там примерно 5-5,5 тысячи человек.

"Там действительно наши данные показывали, что российская группировка (в районе Лимана — ред.) насчитывала количество в районе 5-5,5 тысячи. Однако, активные боевые действия "отминусовывали" их боевой состав, а также некоторые группы, которые пытались прорваться. То есть установление точного количества россиян пока требует анализа, чтобы назвать точную цифру", — объясняет Череватый.

Лиман, Донецкая область

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Интернет-сети рассказали, как живет город Лиман под российской оккупацией — там нет воды, газа и электроэнергии.