Газа, электричества и воды нет, а жители ждут ВСУ: в сети рассказали, как живёт Лиман в оккупации

"Русский мир", как и всегда, принес с собой только запустение и страдания

Жизнь на оккупированной территории никогда не отличалась особой простотой, а тем более — во время активных боевых действий. Жители Лимана Донецкой области, которые не успели выехать до прихода российских солдат, сейчас фактически борются за выживание в отсутствии банальных коммуникаций и даже связи с внешним миром.

Как обстоит ситуация во временно оккупированном городе, рассказал Twitter-пользователь Мисливець за зорями, основываясь на рассказах жителей Лимана. "Телеграф" также промониторил местные новостные паблики, которые изредка публикуют кадры разбитых городских улиц и тоже отчитываются о ситуации.

Российские пропагандисты не раз сообщали, будто бы Лиман — один из тех городов Донбасса, где живут исключительно "ждуны" прихода "русского мира". В действительности же таких людей максимум десятки, ведь нынешняя ситуация четко демонстрирует, какое уныние и запустение приносит с собой российский солдат.

Одна из улиц Лимана после прихода "русского мира"

По состоянию на 20 июля в городе отсутствовали абсолютно все коммуникации — нет света, воды, газа. Генераторы, с помощью которых можно получать хоть какое-то электричество, продают по "космическим ценам" — от 18 тысяч гривен за штуку.

Большинство огородов в такую жару фактически засыхают, ведь воды не хватает даже для питья или готовки, не то, что для полива. Россияне даже не пытаются организовывать подвоз воды, как это было в самом начале. И вопросов лишних задавать лучше не стоит — в лучшем случае просто пошлют куда подальше.

"Цены в магазинах просто ужас, особенно на строительные материалы, — пишет пользователь. — Если думаете, что такие только в Лимане — да, они космос, но в Сватово они тоже не низкие, а реально в 2-3 раза выше, чем были и чем есть сейчас в Украине, за исключением топлива. [Оно] дешевле на 20-30%".

Гуманитарная помощь, о которой так любят рассказывать росСМИ, выдавалась исключительно под съемки показательных телесюжетов. Сейчас захватчики предупреждают, чтобы к ним с подобными вопросами не ходили, больше подобных "подачек" не будет.

Большинство домов стоит разрушенными, отстраивать их никто не собирается. Максимум, на который сподобились россияне — это выдать пленку, чтобы можно было забить окна.

Для отопления домов осенью и зимой оккупанты пообещали выдать уголь, даже составили список нуждающихся. Однако когда будет подвоз и будет ли он вообще, неизвестно.

"Интернета тоже нет. На "Фениксе" еще можно через мессенджер связываться", — объясняет юзер.

Также имеется значительная проблема с денежным обеспечением. Зарплат местным жителям не выдают, повышения выплат, в том числе пенсионных, не ожидается. Часть людей — врачи, пожарные и налоговики — вынуждены работать за "бесплатно". Неудивительно, что в такой ситуации в Лимане начало процветать мародерство. При этом грабят не только россияне, но и некоторые местные — чтобы выжить.

"Вот такая картина в городе на самом деле, — подытоживает интернет-пользователь. — Люди пытаются выжить в оккупации и ждут освобождения. Ждут ВСУ! Потому что Лиман — это Украина! Без любых других вариантов!"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация в оккупированном Бердянске, ранее одном из самых популярных летних курортов в Украине.

Помимо этого мы писали, что происходит в Железном Порту, который также пока находится во временной оккупации.