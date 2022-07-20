С дельфинами, но без людей: как некогда курортный Железный Порт выживает в оккупации (фото, видео)

Что будет с курортом дальше — неизвестно, ведь такой сезон заработать не даст

Украинские черноморские курорты в Херсонской области, в частности, Железный Порт облюбовали не только оккупанты. Редким туристам из оккупированного Херсона удается посетить пляжи и увидеть необычных обитателей Черного моря. Из-за сорванного туристического сезона 2022 море настолько очистилось, что к побережью начали подплывать дельфины.

Туристы в 2022 году сравнивают Железный Порт с безлюдным островом — людей почти нет. Это значит, что местным жителям заработать почти не удастся — цены на жилье упали в три раза, а ценники в магазинах — наравне с оккупированным Херсоном.

Море все так же прекрасно — медуз почти нет, много маленьких крабов, а несколько дельфинов облюбовали местный пляж для визитов.

Дельфинам в Черном море из-за войны тяжело — погибли уже около трех тысяч особей, из-за навигации кораблей и постоянных вззрывов дельфины "теряются" и не могут найти себе еды, так что, вероятно, визит к пляжу это не просто желание посмотреть на людей, а поиск пищи.

Людей на пляже немного - закат обычно привлекал множество туристов

Пляжные магазинчики и не открывались

Только море и остается жителям и туристам для радости — обычно оживленное курортное село выглядит как призрак — магазины и кафе закрыты, а на колесе обозрения не слышно детского смеха. Набережная пустует.

В 20 км от Железного Порта находится Лазурное — еще один черноморский курорт области. Там ситуация такая же — пляжи пустые, но не только из-за отсутствия туристов, но и из-за большого количества мин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне пошли на новые жестокие меры по отношению к украинцам на оккупированной территории — тех, кто осмелиться говорить против них вслух могут выслать.