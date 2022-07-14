Опустевшие пляжи и угроза подорваться на мине: как выглядит в оккупации популярный курорт Лазурное (фото, видео)

Захватчики заминировали море и побережье в поселке

В результате полномасштабного вторжения рф в Украину немало украинских курортных городов на побережьях Черного и Азовского морей находятся под временной оккупацией, в частности Лазурное (Херсонская область).

Сейчас на курорте безлюдно, а по морю дрейфуют мины. Об этом сообщает apostrophe.ua. Россияне даже заминировали побережье, потому желающих искупаться практически нет.

Поселок Лазурное – украинский курорт на берегу Черного моря – расположен в 20 км от Железного Порта, который также находится под временной оккупацией. Когда-то здесь на пляжах было яблоку негде упасть, ведь отдыхающие со всей Украины приезжали сюда в отпуск. Местные паблики публикуют фото и видео с пляжей поселка. Пользователи отмечают, что так пусто здесь не было никогда.

Лазурное на карте Украины

Лазурное в оккупации

Кроме того, искупаться в Черном море здесь не могут даже местные, ведь россияне заминировали побережье. К слову, именно в Лазурном 3 июня 2022 года на российской мине подорвались трое людей. В результате взрыва все они погибли на месте, сообщили в Офисе Генерального прокурора в telegram.

Как было в Лазурном ранее.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Скадовске нет интернета, связи и необходимых лекарств.

Напомним, на Херсонщине партизаны ликвидировали коллаборанта из верхушки полиции.