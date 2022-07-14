Опустевшие пляжи и угроза подорваться на мине: как выглядит в оккупации популярный курорт Лазурное (фото, видео)
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Захватчики заминировали море и побережье в поселке
В результате полномасштабного вторжения рф в Украину немало украинских курортных городов на побережьях Черного и Азовского морей находятся под временной оккупацией, в частности Лазурное (Херсонская область).
Сейчас на курорте безлюдно, а по морю дрейфуют мины. Об этом сообщает apostrophe.ua. Россияне даже заминировали побережье, потому желающих искупаться практически нет.
Поселок Лазурное – украинский курорт на берегу Черного моря – расположен в 20 км от Железного Порта, который также находится под временной оккупацией. Когда-то здесь на пляжах было яблоку негде упасть, ведь отдыхающие со всей Украины приезжали сюда в отпуск. Местные паблики публикуют фото и видео с пляжей поселка. Пользователи отмечают, что так пусто здесь не было никогда.
Кроме того, искупаться в Черном море здесь не могут даже местные, ведь россияне заминировали побережье. К слову, именно в Лазурном 3 июня 2022 года на российской мине подорвались трое людей. В результате взрыва все они погибли на месте, сообщили в Офисе Генерального прокурора в telegram.
Как было в Лазурном ранее.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Скадовске нет интернета, связи и необходимых лекарств.
Напомним, на Херсонщине партизаны ликвидировали коллаборанта из верхушки полиции.