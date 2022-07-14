Жизнь в оккупации. Херсон: россияне меняют руководство кукольного театра и выгоняют оттуда артистов

Ситуация с кукольным театром печальная, но не единственная в своем роде

Оккупационная "власть" Херсона заявила, что намерена поставить своего "директора" в областном театре кукол, а всех артистов с понедельника выгоняют на улицу.

Как сообщил в своем Фейсбук руководитель исполнительного аппарата Херсонского облсовета Юрий Соболевский отметил, что у захватчиков отношение к культуре такое же, как и к жителям оккупированных территорий.

"Эти артисты старались продолжать работать для деток даже в условиях войны, вплоть до оккупации города! А директора театра похищали и избивали после одного из митингов на площади Свободы", — написал он.

В комментариях к записи пользователи сети указали, что оккупанты также наведались и в училище культуры и выгнали оттуда педагогов, не позволив им даже забрать свои вещи.

Как сообщалось ранее, подобная ситуация с захватом недвижимости в Херсоне вовсе не редкость. Так в начале июля стало известно, что оккупанты решили выселить студентов из общежития Херсонского государственного университета, по всей видимости, для того, чтобы заселить туда своих военных или гражданских специалистов.