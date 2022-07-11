Укр

В Херсоне чуть не взорвали известного гауляйтера Сальдо: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Времени у предателя Сальдо остается все меньше Новость обновлена 11 июля 2022, 15:35
Времени у предателя Сальдо остается все меньше

К сожалению, на этот раз приспешникам предателя удалось найти взрывное устройство

Украинские партизаны активизировали свои силы не только в Запорожской области — движение сопротивления предателям и гауляйтерам не дремлет и в Херсоне, где снова пытались ликвидировать так называемого главу региона Владимира Сальдо.

Как сообщили в понедельник, 11 июля, пропагандистские российские СМИ, местного коллаборанта якобы пытались взорвать в его собственном автомобиле, однако это удалось предотвратить.

"В Херсоне предотвратили покушение на главу региона Сальдо, бомба на пути его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена", — говорилось в сообщении Telegram-канала "РИА Новости", сославшегося на так называемую "власть" Херсона.

Между тем, в украинских Telegram-каналах стало появляться все больше предупреждений для местных коллаборантов, что осталось "управлять" оккупированным Херсоном им совсем не долго. Гауляйтеров Сальдо и Стремоусова просят "выбрать что-то для себя", а среди вариантов предлагают петлю, оружие или неполадки в авто.

Предупреждения для предателей Украины появляются на улицах Херсона
Предупреждения для предателей Украины появляются на улицах Херсона

Напомним, что российские оккупанты назначили Владимира Сальдо "председателем" Херсонской ОГА 26 апреля. До этого он трижды являлся мэром Херсона, был нардепом 7-го созыва от "Партии регионов". Он публично защищал режим Януковича, а после оккупации Херсона армией РФ Сальдо в феврале 2022 года поддержал оккупантов и выступил на пророссийском митинге. После этого местные активисты неоднократно предупреждали гауляйтера, что он ответит за измену Украины, а крымские партизаны даже пообещали вознаграждение за его главу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсоне 18 июня взорвался автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева. А 24 июня чуть ли не новостью дня стал новый подрыв коллаборанта в Херсоне — на этот раз ответственного за молодежь и спорт в оккупационной "администрации" Дмитрия Савлученко.

Также мы писали, что в Херсонской области украинские партизаны умело ликвидировали заместителя начальника полиции Серия Томко, предавшего Украину и перешедшего на сторону коллаборантов.

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#Херсон #Покушение на убийство #Владимир Сальдо #Предатели #Колаборанти