В Херсоне чуть не взорвали известного гауляйтера Сальдо: подробности

К сожалению, на этот раз приспешникам предателя удалось найти взрывное устройство

Украинские партизаны активизировали свои силы не только в Запорожской области — движение сопротивления предателям и гауляйтерам не дремлет и в Херсоне, где снова пытались ликвидировать так называемого главу региона Владимира Сальдо.

Как сообщили в понедельник, 11 июля, пропагандистские российские СМИ, местного коллаборанта якобы пытались взорвать в его собственном автомобиле, однако это удалось предотвратить.

"В Херсоне предотвратили покушение на главу региона Сальдо, бомба на пути его автомобиля была вовремя обнаружена и обезврежена", — говорилось в сообщении Telegram-канала "РИА Новости", сославшегося на так называемую "власть" Херсона.

Между тем, в украинских Telegram-каналах стало появляться все больше предупреждений для местных коллаборантов, что осталось "управлять" оккупированным Херсоном им совсем не долго. Гауляйтеров Сальдо и Стремоусова просят "выбрать что-то для себя", а среди вариантов предлагают петлю, оружие или неполадки в авто.

Предупреждения для предателей Украины появляются на улицах Херсона

Напомним, что российские оккупанты назначили Владимира Сальдо "председателем" Херсонской ОГА 26 апреля. До этого он трижды являлся мэром Херсона, был нардепом 7-го созыва от "Партии регионов". Он публично защищал режим Януковича, а после оккупации Херсона армией РФ Сальдо в феврале 2022 года поддержал оккупантов и выступил на пророссийском митинге. После этого местные активисты неоднократно предупреждали гауляйтера, что он ответит за измену Украины, а крымские партизаны даже пообещали вознаграждение за его главу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Херсоне 18 июня взорвался автомобиль коллаборанта и начальника исправительной колонии Евгения Соболева. А 24 июня чуть ли не новостью дня стал новый подрыв коллаборанта в Херсоне — на этот раз ответственного за молодежь и спорт в оккупационной "администрации" Дмитрия Савлученко.

Также мы писали, что в Херсонской области украинские партизаны умело ликвидировали заместителя начальника полиции Серия Томко, предавшего Украину и перешедшего на сторону коллаборантов.