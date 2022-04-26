Оккупанты назначили в Херсоне своих "мэра и главу ОГА": чем они известны

"Главой Херсонской областной администрации" назначили Владимира Сальдо, "главой городской администрации" – Александра Кобца

Во вторник, 26 апреля, стало известно, что в захваченном городском совете Херсона коллаборанты провели совещание, на котором назначили "председателей" оккупационных администраций горсовета и облгосадминистрации.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в Telegram и мэр Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.

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Оккупанты назначили "председателя" Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобца.

Что известно о Владимире Сальдо

Владимир Сальдо – трижды экс-мер Херсона, был нардепом от "Партии регионов" в Верховной Раде 7 созыва, публично защищал режим Януковича. После оккупации Херсона российскими войсками в феврале 2022 года, поддержал оккупантов и выступил на пророссийском митинге.

Владимир Сальдо

Что известно об Александре Кобце

Про Кобца на данный момент практически ничего неизвестно. Однако ранее ряд СМИ перепутали коллаборанта с другим Александром Кобцом — в 2022 году он баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Голос", был водителем мэра Херсона Колыхаева, который уже заявил, что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной "администрацией", поставленной российскими военными.

Единственное, что пока известно – коллаборанту Кобцу более 60 лет, до 1991 года он жил в Херсоне. Об этом пишет "Радио Свобода".

Напомним, в Херсоне оккупанты обустроили концлагерь – аналог донецкой "Изоляции". Известно о задержании как минимум 137 человек. Захватив контроль над городом, захватчики отключили все средства связи, а на ТВ в Херсоне включили российскую пропаганду. Кроме того, сообщается о случаях исчезновения херсонских журналистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский канал выдал очередной фейк и вместо оккупированного Херсона показал российский город. Так, кадры из Ейска должны были "передать" атмосферу в "освобожденном" городе.