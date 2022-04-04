Оккупанты устроили "тихий" террор в Херсоне: люди исчезают, в моргах сотни трупов лежат на полу

Россиян удивила непокорность украинцев

Один из крупных украинских городов в российской оккупации — Херсон и его жителей подвергают постоянным репрессиям.

Пользователь Инстаграм Данил Голованов назвал это "террором в тишине". Он рассказал, что россия отключила все украинские средства связи, вещают только каналы из рф, а сотрудники местных СМИ исчезают один за одним.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Также исчезают и те, кто пытается помогать на местах и рассказывает, где можно взять еду. Среди них — местный священник. Гуманитарную помощь можно брать только у россиян. Сообщается о прослушке телефонных разговоров и сотнях тел в морге.

Предполагается, что украинцев вывозят в секретные тюрьмы

"Тотальную тишину блокадного города прорывают только крики самих херсонцев. Когда они выходят на митинги. Они не боятся. Они у себя дома", — написано на одном из слайдов.

Российских оккупантов не устраивает, что в украинских городах жители не молчат и не терпят, как это сделали бы россияне.

Украинцев не заставишь думать по-другому

"Вас ждет только крах. И тишина. Гробовая тишина…", — обратился автор к оккупантам.

Напомним, сообщалось, что в Херсон прибыли специалисты из россии для "промывания мозгов" — это группы информационно-психологических операций, включая сотрудников ФСБ.

Как ранее писал "Телеграф", Херсон в оккупации уже более месяца, в городе разграблены россиянами часть магазинов, зафиксированы случаи мародерства.

Митинги в поддержку Украины в регионе не приветствуются, а в отдельных городах россияне атакуют мирных жителей — в Каховке открыли огонь из автоматов.

Последствия оккупации могут быть шокирующими — в освобожденных городах Киевской области зафиксировали зверства россиян против мирного населения.