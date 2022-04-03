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Украинский митинг в Каховке оккупанты разгоняют стрельбой: видео

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Митинг в Каховке Новость обновлена 03 апреля 2022, 12:55
Митинг в Каховке

На мирном митинге оккупанты открыли стрельбу.

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области российские захватчики разогнали стрельбой мирный митинг украинских граждан.

В соцсетях появилось видео, как захватчики открыли огонь из автоматов по мирным жителям.

Толпа людей с украинскими флагами двигалась по улице, после чего раздалась автоматная очередь.

О погибших пока нет информации, известно только, что есть задержанные и раненые.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Отметим, что во временно оккупированных городах жители регулярно выходят на митинги. Ранее на акцию протеста против россии вышли жители Бердянска. Горожане вышли на городскую площадь и высказывали свою позицию против оккупации.

В Херсоне оккупанты стреляли по украинцам, которые вышли на митинг.

В Мелитополе российские военные склоняют к сотрудничеству местное население и призвали доносить на проукраински настроенных людей.

Теги:
#Россия #Каховка
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