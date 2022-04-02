Русские связали мирных жителей, расстреляли и бросили: страшное фото из Бучи поразило сеть

От действий россиян пострадало немало гражданских

В Буче, из которой окончательно выбили российских захватчиков, нашли жуткое свидетельство очередных военных преступлений российской армии. На некоторых улицах города были обнаружены убитые мирные жители, которым перед смертью связали руки и ноги, а затем бросили просто посреди дороги.

Жутким снимком поделились в Telegram-канале "Громади Київщини", сообщает "Телеграф".

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Как можно заметить на фото, тела людей просто оставили среди груд мусора и остатков российских военных сухпайков. "Освободителям" не было дела ни до кого из убитых ими бучанцев.

"Гражданские со связанными руками и расстрелянные российскими фашистами. Эти недели в оккупации в Буче были настоящим адом для людей. Россияне — это преступники, животные, к которым не должно быть пощады", — отметили в публикации.

Ситуацию прокомментировал и журналист Денис Казанский, который считает, что россияне, так любящие кричать про "геноцид жителей Донбасса", сами являются именно теми, кто способен на подобное.

"Ни в одном подконтрольном Украине городе Донбасса украинские военные никогда ничего подобного не совершали, — написал он. — Руководство России уже поставило себя на один уровень с нацистскими преступниками".

А вот блогер donetchanyn добавил, что таким же способом, как были убиты жители Бучи, россияне расправлялись с активистами и украинскими патриотами на Донбассе в 2014 году.

Пользователи сети просто в ужасе и проклинают рашистских оккупантов, зашедших на украинскую землю в поисках наживы и попытках выполнить преступный приказ путина. Многие считают, что никакой пощады враг не заслужил — тем более после подобных зверств.

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Напомним, что это далеко не первый ужасный поступок российских солдат на территории Украины. Так, к примеру, под Ирпенем была расстреляна семейная пара, пытающаяся эвакуироваться в безопасное место и сохранить жизнь ребенку.

В Мариуполе же военные преступления совершаются путинистами просто ежедневно. Из последнего — сами же вражеские солдаты и похвастались, как без малейшей на то причины расстреливают многоквартирные дома из танка.