Бои под Киевом: в сети пишут об освобождении еще нескольких городов

Россияне покинули украинские города, понеся серьезные потери.

В пятницу, 1 апреля, в сети появилась информация, что украинские военные освободили от российских захватчиков сразу три населенных пункта Киевской области. Речь о Буче, Бородянке и Гостомеле, передает "Телеграф".

Так, журналист и блогер Анатолий Цаплиенко в собственном Telegram-канале сообщил об освобождении города Бородянко от врагов.

"Бородянка под контролем ВСУ", — написал он и прикрепил фото с украинскими военными и национальным флагом возле отделения полиции.

Цаплиенко сообщил об освобождении Бородянки

Тем временем появилась информация и об освобождении города Буча. Об этом сообщила депутат городского совета Екатерина Украинцева, отметив, что это произошло благодаря Вооруженным силам Украины.

Депутат Украинцева сообщила об освобождении Бучи

Кроме того, 1 апреля от русских солдат удалось деоккупировать Гостомель. Об этом на видео, которое распространил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, сообщил военнослужащий ВСУ.

"Я торжественно хочу заявить, что Гостомель сейчас деоккупирован, и в ближайшее время мы туда зайдем. Москали оставили Гостомель почти без боя. Они, конечно же, понесли там потери. Но российские солдаты идут на*уй и своих бросают. Это уже факт, проверенный украинскими воинами. Мы победим! Слава Украине!", — заявил украинский воин.

Военнослужащий сообщил об освобождении Гостомеля от россиян

Ранее "Телеграф" сообщал, что около трех десятков населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях ВСУ наконец-то вернули под контроль Украины. Благодаря грамотно проведенным контратакам украинской армии оккупанты были разбиты или сбежали, кое-где бросая свою технику.