Укр

Бои под Киевом: в сети пишут об освобождении еще нескольких городов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Последствия обстрелов города Буча в Киевской области Новость обновлена 01 апреля 2022, 16:38
Последствия обстрелов города Буча в Киевской области

Россияне покинули украинские города, понеся серьезные потери.

В пятницу, 1 апреля, в сети появилась информация, что украинские военные освободили от российских захватчиков сразу три населенных пункта Киевской области. Речь о Буче, Бородянке и Гостомеле, передает "Телеграф".

Так, журналист и блогер Анатолий Цаплиенко в собственном Telegram-канале сообщил об освобождении города Бородянко от врагов.

"Бородянка под контролем ВСУ", — написал он и прикрепил фото с украинскими военными и национальным флагом возле отделения полиции.

Цаплиенко сообщил об освобождении Бородянки
Цаплиенко сообщил об освобождении Бородянки

Тем временем появилась информация и об освобождении города Буча. Об этом сообщила депутат городского совета Екатерина Украинцева, отметив, что это произошло благодаря Вооруженным силам Украины.

Депутат Украинцева сообщила об освобождении Бучи
Депутат Украинцева сообщила об освобождении Бучи

Кроме того, 1 апреля от русских солдат удалось деоккупировать Гостомель. Об этом на видео, которое распространил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, сообщил военнослужащий ВСУ.

"Я торжественно хочу заявить, что Гостомель сейчас деоккупирован, и в ближайшее время мы туда зайдем. Москали оставили Гостомель почти без боя. Они, конечно же, понесли там потери. Но российские солдаты идут на*уй и своих бросают. Это уже факт, проверенный украинскими воинами. Мы победим! Слава Украине!", — заявил украинский воин.

Военнослужащий сообщил об освобождении Гостомеля от россиян

Ранее "Телеграф" сообщал, что около трех десятков населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях ВСУ наконец-то вернули под контроль Украины. Благодаря грамотно проведенным контратакам украинской армии оккупанты были разбиты или сбежали, кое-где бросая свою технику.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #Буча #Бородянка #Гостомель
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