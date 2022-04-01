Бей оккупанта: на Киевщине и Черниговщине ВСУ освободили почти 30 населенных пунктов

Многие русские солдаты были вынуждены бежать в границы с Беларусью

Пятница, 1 апреля, стала очень радостной для жителей около трех десятков населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях — ВСУ наконец-то вернули их под свой контроль. Благодаря грамотно проведенным контратакам украинской армии оккупанты были разбиты или сбежали, кое-где бросая свою технику.

Об этом сообщили в свежей сводке от Генштаба ВСУ, пишет "Телеграф".

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Следует отметить, что украинские защитники действовали слаженно в обеих областях, зажимая врага со всех возможных сторон. Таким образом, снова под сине-желтым флагом оказались населенные пункты Дымер, Демидов, Ясногородка, Гавриловка, Литвиновка, Козаровичи, Глебовка, Жовтневое, Талакунь, Маковище, Хмельная, Николаевка, Сухолучье, Липовка.

Также отлично потрудились наши бойцы почти на границе между Черниговщиной и Киевщиной — более десяти сел и поселков были рады узнать, что российские оккупанты наконец-то покинули их территорию, поджав хвосты. Для жителей Шевченковского, Рудни, Бобрика, Старой Басани, Новой Басани, Погребов, Макеевки, Бажановки, Шняковки, Владимировки, Софиевки и Сального 1 апреля теперь станет не днем смеха, а днем освобождения от рашистского нашествия.

Отдельно добавим, что несколько часов назад журналист Богдан Аминов сообщил, что его родной Иванков в Киевской области также был деоккупирован. В поселке почти целый месяц не было ни света, ни связи.

Напомним, что украинская сторона уже несколько суток успешно контратакует на многих направлениях. Благодаря этому оккупантов удалось выбить из одиннадцати сел на Херсонщине, а также очистить от вражеского нашествия несколько населенных пунктов в Запорожской области.