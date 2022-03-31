Россияне разбиты: украинские десантники освободили несколько сел в Запорожской области

Украинские десантники отлично справились с поставленной задачей

В Запорожской области жители сразу нескольких населенных пунктов могут спокойно выдохнуть — украинские защитники "выбили" из них российских оккупантов, "кошмаривших" население некоторое время. По состоянию на 31 марта в Затишье, Веселом, Зеленом Гаю, Червоном и Малиновке не осталось захватчиков.

Отличные новости сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, передает "Телеграф".

"Выкуриванием" вражеских солдат занимались подразделения десантно-штурмовых войск, а также другие подразделения Сил обороны Запорожского края. Судя по карте, украинцам удалось дать отличный отпор захватчику, освободив от российской армии значительную часть территории области.

Освобожденные села на карте области

Также наши защитники отчитались, что во время боев россияне массово оставляли свою технику, пытаясь спастись бегством.

Впрочем, некоторые так и остались вместе с ней навсегда.

Читайте также: Категория В регионах Украинские защитники освободили село под Черниговом - нардеп (видео) По данным Гончаренко, наши военные вернули контроль над селом по черниговскому направлению

На дорогах Запорожской области пока еще можно увидеть сгоревшие или полностью разбитые танки, БМП, а также грузовые машины, которые предназначались то ли для перевозки пехоты, то ли для подвоза обеспечения оккупантов. Теперь же они годны разве что на металлолом.

Напомним, что за тридцать шесть дней войны российская армия уже потеряла в Украине около 17,5 тысяч человек личного состава. Количество утерянной навсегда техники также огромное — количество танков перевалило за 610, а броневиков — за 1700.

Также "Телеграф" рассказывал (и показывал), как украинские воины прицельно уничтожают авиационные цели врага.