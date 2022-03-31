Welcome to Ukraine: военные показали, как сбивают авиацели противника (эффектное видео)

Еще одна российская боевая "птичка" останется в украинских полях

Украинские военнослужащие, уже 36-й день дающие мощнейший отпор российской армии, продолжают планомерно уничтожать авиационные "приветы" от врага. На днях, к примеру, похвастались, как им удалось ликвидировать вражеский беспилотник в условиях не самой "летной погоды".

Видеозаписью поделился TikTok-пользователь kosha_ma.

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В сети утверждают, что наши защитники использовали для атаки по авиацели самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук М1". Заряд, выпущенный из украинской техники, прицельно ударил по российскому беспилотнику где-то над облаками. Закончилась же "охота" яркой вспышкой в небе и последующими искрами "салюта" — рассыпающимися обломками БПЛА, что пытался проникнуть на украинскую территорию.

Место, где проводилась съемка, держится в тайне. При этом пользователи сети предполагают, что, вероятно, беспилотник могли уничтожить где-то на Харьковщине. Автор видео этого ни подтверждает, ни отрицает.

Тем временем об уничтожении на Слобожанском направлении одного беспилотника и сразу трех самолетов ранее отчитались в пресс-службе Воздушного командования "Схід".

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