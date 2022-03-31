Война — день 36: россия продолжает нести потери в живой силе и технике, но не прекращает обстреливать города Украины

Оперативно о главном за день.

В Украине начался 36-й день противостояния широкомасштабному российскому вторжению. Российская армия продолжает терять свой командирский состав, а также живую силу и военную технику, из-за чего были вынуждены отводить часть своих сил на перегруппировку и доукомплектование, выдавая это за жест доброй воли и добровольный отход. При этом ни днем ни ночью не прекращаются как авианалеты, так и ракетные удары по украинским городам.

В этом материале Телеграф ежечасно сообщает о важнейших новостях за 30 марта. При этом вы можете следить за оперативной ситуацией в Украине в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Зеленский отозвал послов из Грузии и Марокко из-за отсутствия результатов на дипломатической работе.

В течение последних суток российские оккупанты интенсивно бомбили гражданские объекты Дергачевской громады Харьковской области, в результате чего как минимум 1 человек погиб, 3 ранены.

00:00 Премьер-министр Словении Янез Янша поддерживает отправку зенитно-ракетных комплексов С-300 в Украину.

США анонсировали поставки мощного ПВО в Украину.

Ежевечернее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского:

Одновременно с отступлением российских войск от Киева наблюдается их накопление на Донбассе;

Подписал указы об отзыве послов в Грузии и Марокко.

Напомним, события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: путин пытается взять Киев, армия России терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какова была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: пути не ожидали, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье: "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: Россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война – день 14: Россия идет в дефолт, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа": "Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События русско-украинской войны 11 марта отражены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".

О том, что происходило в субботу, 12 марта, можете ознакомиться в статье по ссылке: "Война – день 17: первые официальные данные о потерях Украины и продолжении боев".

Информация за 13 марта доступна в материале: Война – день 18: россияне теряют войска и ударили крылатыми ракетами по Яворивскому полигону.

События 14 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 19: россияне продолжают бомбить города Украины, а путин уже побежал на поклон в Китай".

О том, что происходило 15 марта, можно узнать в нашей статье: "Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины".

Информацию за 16 марта читайте в материале: "Война – день 21: обстрел театра в Мариуполе, выступление Зеленского в Сенате и первые детали мирного договора".

События 17 марта доступны в материале: "Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам".

События российско-украинской войны за 18 марта "Телеграф" расписал в материале: "Война — день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает".

О том, что происходило 19 марта, можно узнать в статье: "Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 20 марта в материале: "Война — день 25: россияне теряют преимущество в небе Украины, но продолжают обстреливать мирное население".

События российско-украинской войны за 21 марта доступны в материале: "Война — день 26: пути готовы бросить российских детей на войну, а россия устраивает новые провокации и обстрелы".

Информацию за 22 марта читайте в материале: "Война — день 27: Запад заговорил о системах ПВО для Украины, пока оккупанты бросают бомбы на украинские города".

О том, как развивалась ситуация 23 марта, можно узнать в трансляции: "Война — день 28: россия уже потеряла в Украине больше, чем за все годы в Афгани, но продолжает агрессию".

С событиями 24 марта можно ознакомиться в материале: "Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения России на Украину".

Информацию за 25 марта можно узнать по ссылке: "Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрел украинских городов, российские корабли идут ко дну".

Данные за 26 марта доступны в материале: "Война — день 31: штурм Славутича, освобождение Тростянца и важная речь Байдена".

О том, что происходило 27 марта, можно узнать в нашей статье: "Война – день 32: Украина возвращает свои территории, а россия перебросила в Мелитополь свои войска из Грузии".

События российско-украинской войны за 28 марта "Телеграф" расписал в материале: "Война — день 33: Украина перешла в контрнаступление, но россияне и дальше стреляют по городам ракетами".

О том, что происходило 29 марта, можно узнать в статье: "Война — день 34: переговоры в Стамбуле, удар по Николаевской ОГА и отвод войск россии из-под Киева".

Информацию за 30 марта можно узнать по ссылке: "Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары по городам Украины".