Война – день 17: россия идет на экономическое дно, однако продолжает уничтожать мирных украинцев

Оперативные данные о ходе русско-украинской войны 12 марта.

Украина семнадцатый день подряд противостоит российским оккупантам, которые утром 24 февраля по приказу кровавого диктатора владимира путина сунули на нас войной. Враг пытается прорваться вглубь Украины сразу с трех сторон, массово теряя при этом военных и технику. Самой сложной остается ситуация в Харьковской, Сумской, Николаевской областях и на Донбассе. В частности, оккупанты осадили Мариуполь и уничтожают его с каждым днем все сильнее, также есть попытки штурмовать Харьков, но все они были неудачными. Между тем, по России за ее преступные приказы продолжают бить санкциями — в частности, США запретили импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из страны-агрессора. Кроме того, страны G7 будут добиваться, чтобы россия не смогла получать деньги от МВФ и ВБ, а также подобных мировых финансовых институтов до того момента, пока не выведет свои войска из Украины и не признает ее суверенитет.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" публикует важнейшие события, произошедшие в Украине 11 марта, а оперативная информация о ходе событий доступна в Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 США вводят санкции против жены и взрослых детей пресс-секретаря президента россии Дмитрия Пескова, а также против 12 членов российской Государственной думы, объявил на брифинге в пятницу представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Кроме этого Минфин США сообщил о введении санкций против 10 бывших и действующих членов правления российского банка ВТБ, а также о дополнительных мерах, касающихся российского олигарха Виктора Вексельберга.

Напомним, что оккупанты начали вторжение в Украину в ночь на 24 февраля — события первых двух дней "Телеграф" транслировал онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

Третий день российского вторжения в Украину – 26 февраля – расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А каковой была ситуация 27 февраля – расписали почасово в статье: "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в текстовой трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны".

А о событиях за 4 марта читайте в материале: "Война – день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками".

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".

С данными за 6 марта можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города".

События 7 марта можно посмотреть в материале: "Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появление городов-героев".

Информация за 8 марта доступна по ссылке: "Война — день 13: россияне "приветствуют" украинок с 8 марта бомбежками городов и убийствами".

О событиях 9 марта читайте в материале: "Война — день 14: россия идет к дефолту, но продолжает убивать мирных украинцев".

Тестовая трансляция боевых действий в Украине за 10 марта доступна в материале "Телеграфа":"Война — день 15: бомбардировка Украины продолжается, а украинцам разрешили убивать оккупантов".

События российско-украинской войны 11 марта освещены в материале: "Война — день 16: оккупанты ударили по Западу Украины и терроризируют мирных жителей".