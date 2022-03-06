Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города

Оперативно о главном 6 марта

Наступил 11 день полномасштабного вторжения россии в Украину и с каждым новым днем становится более явным то, что кровавый диктатор владимир путин не смог достичь нужных ему результатов. Тем временем, сама Украина стает сильнее с каждым днем, а украинцы не теряют своей решительности в желании выбросить оккупанта со своей земли. Вместе с тем мирные города продолжают подвергаться ракетным обстрелам и бомбардировкам.

В этом материале "Телеграф" будет информировать жителей нашей страны о всех важных событиях, которые произошли в Украине 6 марта. Но вы также можете оперативно следить за происходящим в нашем канале в Telegram по этой ссылке.

00:47 За 10 дней с начала вторжения россии в Украину ряды Сил территориальной обороны пополнились сотней тысяч бойцов.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку разрушают города Украины".

Информация за 3 марта доступна в трансляции: "Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но не могут продвинуться вглубь страны"

А о событиях за 4 марта, читайте в материале: "Война — день 9: россия обстреливает мирные города, но теряет технику пачками"

Также вы можете ознакомиться с информацией за 5 марта в материале: "Война — день 10: над россией опускается занавес, ВСУ сбивают самолеты, а пилотов берут в плен".