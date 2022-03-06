Украинские дети гибнут под обстрелами и бомбардировками рф: озвучена печальная статистика

И это только первые данные

За первые 10 дней войны в Украине погибло уже по меньшей мере 38 детей, в то время как еще 71 ребенок пострадал.

Такие данные обнародовала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает "Телеграф".

В Мариуполе погиб полуторамесячный мальчик, — там оккупанты якобы согласились открыть коридор для эвакуации, после чего открыли огонь.

В Буче, которая окружена вражескими военными, и куда не может пробиться гумпомощь, двое раненых детей погибли, поскольку им не смогли оказать необходимую медицинскую помощь.

Когда люди пытались эвакуироваться из Ирпеня, по ним тоже открыли огонь, из-за чего погибли еще двое детей.

Один мальчик после нескольких дней пребывания в бомбоубежище в Харькове заболел пневмонией и умер. Ему было всего 40 дней от рождения.

После авиаудара по Белой Церкви были повреждены 15 частных домов с детьми и стариками. Точное число жертв неизвестно.

В укрытиях по направлению Гостомель-Буча-Ирпень укрываются до 70-ти детей, среди которых есть пострадавшие, но волонтеров и врачей к ним не пускают.

И это лишь часть потерь, поскольку из-за боевых действий невозможно подсчитать всех жертв.

Так, Денисова обратилась к международным правозащитным организациям с призывом принять меры и усилить давление на рф.

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне расстреляли в Киеве автомобиль с целой семьей, одна девочка погибла на месте, а ее брат с сестрой угодили в больницу.

При попытке штурма на Мариупольском направлении военные рф расстреляли директора школы.