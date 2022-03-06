В Харькове российские оккупанты ударили "Градом" в объект с ядерной установкой

В Украине возникла еще одно ядерная угроза для всего мира

В очередной раз российско-террористические войска наносят удары по ядерным объектам Украины. Еще не отошли от обстрела Запорожской АЭС, как в воскресенье, 6 марта, оккупанты с "Градов" обстреляли Харьковский физико-технический институт (ННЦ ХФТИ). В учреждении находится ядерная установка "Источник нейтронов".

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Харьковской области.

Сообщается, что в активную зону установки загружено 37 топливных ядерных элементов. Разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Следователями СБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по статье экоцид (ст. 441 Уголовного кодекса Украины). СБУ продолжает собирать доказательства в Гаагу.

Напомним, что в Энергодаре (Запорожская область) была обстреляна Запорожская АЭС. Ситуация остается сложной, но контролируемой. В связи с этим президент Украины призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.

Позже на ситуацию отреагировали в МАГАТЭ и пообещали прислать проверку на украинские АЭС, в том числе они планируют посетить ЧАЭС, которая уже несколько дней находится под контролем оккупантов.