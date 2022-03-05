Укр

Ситуация в Энергодаре: АЭС захвачена, город осажден, но остается под контролем Украины

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Энергодар Новость обновлена 05 марта 2022, 23:31
Энергодар

Руководство города продолжает выполнять свои обязанности

В Энергодаре, где недавно была обстреляна Запорожская АЭС, ситуация остается сложной, но контролируемой.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в своем телеграм-канале.

"В настоящее время на площадке Запорожской АЭС находятся оккупанты. В самом городе, по информации ВСУ, их нет. Город находится в осаде", — сообщил он.

Он отметил, что персонал электростанции находится на своих местах и контролирует состояние энергоблоков согласно требованиям технологических регламентов.

Также сообщается, что мэр Энергодара Дмитрий Орлов находится в городе и продолжает руководить всеми процессами жизнеобеспечения.

Как сообщалось ранее, утром 5 марта, мэр города не смог попасть на свое рабочее место, так как оказалось, что в здании горсовета забаррикадировались оккупанты. Поэтому властям просто пришлось продолжить работу в другом здании.

Напомним, российские войска пошли на штурм Запорожской АЭС в ночь на 4 марта, в ходе обстрелов было зафиксировано попадание по одному из реакторов. Также сообщалось, что в прилегающем здании из-за этого начался пожар.

В связи с этим президент Украины призвал европейских лидеров остановить российское вторжение и не допустить повторения событий Чернобыля.

Позже на ситуацию отреагировали в МАГАТЭ и пообещали прислать проверку на украинские АЭС, в том числе они планируют посетить ЧАЭС, которая уже несколько дней находится под контролем оккупантов.

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