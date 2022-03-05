Военные рф захватили здание мэрии Энергодара, но боятся украинцев больше путина — мэр

Ситуация в городе непростая, но контролируемая

В Энергодаре Запорожской области, где оккупанты обстреляли атомную электростанцию и устроили на ней пожар, все еще остаются российские войска. Утром 5 марта оказалось, что они забаррикадировались в здании городского совета. Впрочем, власть решила просто вести работу из другого места.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, помещение для работы местной власти сейчас предоставил один из предпринимателей Энергодара. Продолжают функционировать коммунальные службы, также тероборона ведет дежурства, чтобы ограничить вероятные случаи мародерства.

"Даже несмотря на то, что сегодня у нас стоят танки, и АЭС под контролем российских войск, мы эту войну уже выиграли", — заявил Орлов.

По его мнению, украинской армии и народа в целом российские оккупанты боятся еще больше, чем кровавого диктатора владимира путина.

В целом, ситуация в Энергодаре остается напряженной, но по-прежнему контролируемой. Город остается под украинскими знаменами.

Напомним, что пожар на Запорожской АЭС, которая расположена на территории Энергодара, произошел в ночь с 3 на 4 марта. Несмотря на то, что существует опасность взрыва, который может превзойти Чернобыль в десять раз, НАТО по-прежнему отказывается закрывать небо для полетов над Украиной.

Президент Владимир Зеленский жестко высказался насчет позиции Альянса, поинтересовавшись, насколько же Европа не переживает за будущее своих детей.