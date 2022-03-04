Обстрелы Запорожской АЭС: Зеленский выступил со срочным обращением

Украинский президент призвал Европу проснуться

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание мира на то, что россияне продолжают обстреливать Запорожскую АЭС.

Соответствующее видеообращение было обнародовано в его телеграм-канале.

"Европа сейчас должна проснуться. Горит крупнейшая станция Европы", — указал он.

По его словам, российские танки, которые ведут огонь оснащены тепловизорами, а потому оккупанты знают, куда стреляют и готовились к этому.

Он призвал мир вспомнить о том, что происходило на Чернобыльской АЭС и призвал не допустить повторения катастрофы.

"Ни одно государство, кроме России, не обстреливало атомные блоки. Это впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что он не знает, произойдет ли взрыв или нет.

"Кричите своим политикам, Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европы. Это эвакуация Европы", — заявил он и призвал не допустить очередной катастрофы глобального масштаба.

В свою очередь, как сообщил в комментарии BBC спикер Запорожской АЭС Андрей Туз, в настоящее время сложно установить масштабы повреждений.

"Разбомбили все что можно, в том числе и блоки и все остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно все сказать", — сказал он.

По его словам, к станции подъехала белая российская машина, определяется, будут ли с ними вести переговоры или как дальше действовать.

Как сообщалось ранее, пожарные, которые прибыли на место происшествия, не смогли попасть к очагу пожара из-за продолжающихся боев.