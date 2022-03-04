Обстрелы Запорожской АЭС: Зеленский выступил со срочным обращением
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 471
Украинский президент призвал Европу проснуться
Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание мира на то, что россияне продолжают обстреливать Запорожскую АЭС.
Соответствующее видеообращение было обнародовано в его телеграм-канале.
"Европа сейчас должна проснуться. Горит крупнейшая станция Европы", — указал он.
По его словам, российские танки, которые ведут огонь оснащены тепловизорами, а потому оккупанты знают, куда стреляют и готовились к этому.
Он призвал мир вспомнить о том, что происходило на Чернобыльской АЭС и призвал не допустить повторения катастрофы.
"Ни одно государство, кроме России, не обстреливало атомные блоки. Это впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору", — сказал Зеленский.
Президент заявил, что он не знает, произойдет ли взрыв или нет.
"Кричите своим политикам, Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европы. Это эвакуация Европы", — заявил он и призвал не допустить очередной катастрофы глобального масштаба.
В свою очередь, как сообщил в комментарии BBC спикер Запорожской АЭС Андрей Туз, в настоящее время сложно установить масштабы повреждений.
"Разбомбили все что можно, в том числе и блоки и все остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно все сказать", — сказал он.
По его словам, к станции подъехала белая российская машина, определяется, будут ли с ними вести переговоры или как дальше действовать.
Как сообщалось ранее, пожарные, которые прибыли на место происшествия, не смогли попасть к очагу пожара из-за продолжающихся боев.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-