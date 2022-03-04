Обстрелы Запорожской АЭС: пожарные уже на месте
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Бойцы ГСЧС прибыли к месту пожара на АЭС в Энергодаре
К обстрелянной оккупационными войсками Запорожской атомной электростанции прибыли пожарные, но их не подпускают к месту пожара
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух у себя в Фейсбук.
"Пожарных завернули в часть. Блокируют работу", — написал он.
Вместе с тем в ГСЧС сообщают, что в результате обстрелов был отключен третий энергоблок, таким образом работающим остается лишь четвертый.
"Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что пожар произошел за пределами АЭС в здании учебно-тренировчного комплекса.
Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба до этого обратился к миру с призывом заставить россиян остановить наступление. По его словам, если энергоблок взорвется, то последствия для мира будут в 10 раз хуже, чем после катастрофы на ЧАЭС.
Вместе с тем инженер-атомщик Андрей Брацюк объяснил, что станция сооружена таким образом, что взрыва там произойти не должно, в худшем случае станция просто остановит работу.
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