Обстрелы Запорожской АЭС: пожарные уже на месте

Бойцы ГСЧС прибыли к месту пожара на АЭС в Энергодаре

К обстрелянной оккупационными войсками Запорожской атомной электростанции прибыли пожарные, но их не подпускают к месту пожара

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух у себя в Фейсбук.

"Пожарных завернули в часть. Блокируют работу", — написал он.

Вместе с тем в ГСЧС сообщают, что в результате обстрелов был отключен третий энергоблок, таким образом работающим остается лишь четвертый.

"Пока идет бой, подразделения ГСЧС не допустили к тушению. Спасатели находятся в готовности", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что пожар произошел за пределами АЭС в здании учебно-тренировчного комплекса.

Как сообщалось ранее, глава МИД Дмитрий Кулеба до этого обратился к миру с призывом заставить россиян остановить наступление. По его словам, если энергоблок взорвется, то последствия для мира будут в 10 раз хуже, чем после катастрофы на ЧАЭС.

Вместе с тем инженер-атомщик Андрей Брацюк объяснил, что станция сооружена таким образом, что взрыва там произойти не должно, в худшем случае станция просто остановит работу.