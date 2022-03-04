Пожар на Запорожской АЭС: кого накроет в случае взрыва

Сообщается о попадании в первый энергоблок.

В случае взрыва на Запорожской АЭС ударная волна может дойти до российского Урала.

Об этом рассказала эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная, передает Сегодня

"Если подрывать атомную станцию, то последствия коснутся прежде всего России, до Урала. И Европы. Что касается хранилищ, то они построены так, что способны выдержать нападение самолета", — сообщила она.

В своем комментарии, она отмечала, что в случае подрыва электростанции, последствия в первую очередь затронут Россию вплоть до Урала. Но от этого также пострадает и Европа.

Впрочем, она сообщила, что вокруг АЭС были выставлены системы ПВО и предприняты другие меры, которые должны не позволить повредить реактор в случае авиационного удара. Впрочем, не известно, рассчитаны ли они на то, что их будут обстреливать с земли.

Стоит отметить, что ветер в настоящее время дует в направлении юго-востока Украины, а также в сторону российских городов Сочи и Краснодара.

Как сообщалось ранее, обстрелы АЭС в Энергодаре начались в ночь на 4 февраля, когда российские войска начали наступление на город.