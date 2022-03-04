Обстріл Запорізької АЕС: пожежники вже на місці

Бійці ДСНС прибули до місця пожежі на АЕС в Енергодарі

До обстріляної окупаційними військами Запорізької атомної електростанції прибули пожежники, але їх не підпускають до місця пожежі

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух у Фейсбуку.

"Пожежників завернули у частину. Блокують роботу", — написав він.

Водночас у ДСНС повідомляють, що внаслідок обстрілів було відключено третій енергоблок, таким чином працюючим залишається лише четвертий.

"Поки йде бій, підрозділи ДСНС не допустили до гасіння. Рятувальники перебувають у готовності", — йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що пожежа сталася за межами АЕС у будівлі навчально-тренувального комплексу.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Дмитро Кулеба до цього звернувся до миру із закликом змусити росіян зупинити наступ. За його словами, якщо енергоблок вибухне, то наслідки для миру будуть у 10 разів гірші, ніж після катастрофи на ЧАЕС.

Водночас інженер-атомник Андрій Брацюк пояснив, що станція споруджена таким чином, що вибуху там не має статися, у гіршому випадку станція просто зупинить роботу.