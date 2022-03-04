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Якшо Запорізька АЕС вибухне, наслідки перевершать Чорнобиль у 10 разів – Кулеба

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дмитро Кулеба Новина оновлена 04 березня 2022, 03:06
Дмитро Кулеба

Запорізька АЕС є однією з найбільший станцій у Європі.

Загоряння на Запорізькій атомній електростанції, що сталося в ніч на 4 березня внаслідок обстрілів російських окупантів, може перевершити за наслідками Чорнобильську катастрофу. В разі вибуху все буде серйозніше в десяток разів.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр підкреслив, що станція в Енергодарі є найбільшою "атомкою" Європи. Вона в кілька разів перевищує потужність Чорнобильської, проблеми з якою призвели до жахливих проблем з екологією та здоров'ям у мільйонів осіб.

"Пожежа вже спалахнула, — підкреслив Кулеба. — Якщо він (енергоблок — ред.) вибухне, то буде в 10 разів більший за Чорнобиль", — заявив Кулеба.

Варто зазначити, що ситуація на Запорізькій АЕС ускладнюється ще й тим, що окупанти стріляють по станції впритул. Це унеможливлює приїзд туди рятувальників для ліквідації пожежі.

Також ми писали, що у разі вибуху на Запорізькій АЕС ударна хвиля може дійти російського Уралу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що обстріл АЕС в Енергодарі почався в ніч на 4 лютого, коли російські війська почали наступ на місто.

Теги:
#Україна #Пожежа #Росія #Запорізька АЕС #Війна #Обстріли #Вибух
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