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Пожежа на Запорізькій АЕС: кого накриє у разі вибуху

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Запорізька АЕС Новина оновлена 04 березня 2022, 02:39
Запорізька АЕС

Повідомляється про влучення в перший енергоблок.

У разі вибуху на Запорізькій АЕС ударна хвиля може дійти російського Уралу.

Про це розповіла експерт з питань енергетики Ольга Кошарна, пише "Сегодня".

"Якщо підривати атомну станцію, то наслідки стосуватимуться насамперед Росії, до Уралу. І Європи. Щодо сховищ, то вони побудовані так, що здатні витримати напад літака", — повідомила вона.

У своєму коментарі вона зазначала, що у разі підриву електростанції наслідки в першу чергу торкнуться Росії аж до Уралу. Але від цього постраждає і Європа.

Втім, вона повідомила, що навколо АЕС було виставлено системи ППО та вжито інших заходів, які мають не дозволити пошкодити реактор у разі авіаційного удару. Втім, не відомо, чи вони розраховані на те, що їх обстрілюватимуть із землі.

Варто зазначити, що вітер нині дме у напрямку південного сходу України, а також у бік російських міст Сочі та Краснодару.

Як повідомлялося раніше, обстріл АЕС в Енергодарі почався в ніч на 4 лютого, коли російські війська почали наступ на місто.

Теги:
#Україна #Росія #Запорізька АЕС #Енергодар
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