Росіяни обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі, на місці виникла пожежа
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 942
Російські бойовики відкрили вогонь прямо по блоках атомної станції.
Російські окупанти в ніч на п'ятницю, 4 березня, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.
Про це заявив міський голова Дмитро Орлов.
Одразу після ворожих обстрілів на території АЕС розпочалася пожежа. Співробітники станції повідомили про реальну загрозу ядерної небезпеки.
"Загроза світової безпеки! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька Атомна станція!" — заявив мер Енергодара.
Він закликав окупантів негайно припинити обстрілювати впритул атомну електростанцію.
Запорізька АЕС запустила пряму трансляцію подій на станції. На кадрах видно, як окупанти продовжують атакувати станцію, а пожежа від обстрілів стає дедалі сильнішою.
"Снаряди потрапляють поряд з ядерними енергоблоками" – заявив прессекретар Запорізької АЕС Андрій Туз в ефірі телемарафону українських каналів.
Він додав, що російські бойовики стріляють прямо по блоках.
Нагадаємо, що окупаційні війська підійшли до Енергодару 2 березня, тоді місцеві жителі перекрили дорогу і змусили росіян відступити.
Проте 3 березня ворожі війська знову повернулися і, схоже, на штурм. За повідомленнями Орлова колона близько 100 одиниць техніки спробувала прорватися в місто, а на блокпості спалахнула серйозна пожежа. Саме місто ж зазнало обстрілів з артилерійських установок, відомо також, що кілька будинків отримали пошкодження.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-