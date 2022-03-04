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Росіяни обстріляли Запорізьку АЕС в Енергодарі, на місці виникла пожежа

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Запорізькій АЕС виникла пожежа Новина оновлена 04 березня 2022, 03:07
На Запорізькій АЕС виникла пожежа

Російські бойовики відкрили вогонь прямо по блоках атомної станції.

Російські окупанти в ніч на п'ятницю, 4 березня, обстріляли Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

Про це заявив міський голова Дмитро Орлов.

Одразу після ворожих обстрілів на території АЕС розпочалася пожежа. Співробітники станції повідомили про реальну загрозу ядерної небезпеки.

"Загроза світової безпеки! В результаті безперервного обстрілу ворогом будівель та блоків найбільшої АЕС в Європі палає Запорізька Атомна станція!" — заявив мер Енергодара.

Він закликав окупантів негайно припинити обстрілювати впритул атомну електростанцію.

Запорізька АЕС запустила пряму трансляцію подій на станції. На кадрах видно, як окупанти продовжують атакувати станцію, а пожежа від обстрілів стає дедалі сильнішою.

"Снаряди потрапляють поряд з ядерними енергоблоками" – заявив прессекретар Запорізької АЕС Андрій Туз в ефірі телемарафону українських каналів.

Він додав, що російські бойовики стріляють прямо по блоках.

Нагадаємо, що окупаційні війська підійшли до Енергодару 2 березня, тоді місцеві жителі перекрили дорогу і змусили росіян відступити.

Проте 3 березня ворожі війська знову повернулися і, схоже, на штурм. За повідомленнями Орлова колона близько 100 одиниць техніки спробувала прорватися в місто, а на блокпості спалахнула серйозна пожежа. Саме місто ж зазнало обстрілів з артилерійських установок, відомо також, що кілька будинків отримали пошкодження.

Теги:
#Україна #Пожежа #Росія #Запорізька АЕС #Війна #Обстріли
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