Місцеві жителі в Енергодарі стали стіною та не пускають окупантів до АЕС: відео

У Запорізькій області окупанту дають відсіч усіма силами

В Енергодарі Запорізької області, де під атакою ворога опинився Бердянськ, місцеві жителі блокують проїзд російських сил до міста та атомної електростанції. Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться у Телеграм-каналі міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

Мер Енергодару повідомляє, що місцевим вдалося довести позицію міста та городян, атомна станція знаходиться під надійною охороною, а Енергодар – під прапорами України. Усі служби працюють у посиленому режимі.

Орлов запевнив, що місто ніхто здавати не збирається. Люди налаштовані рішуче.

Очікується черговий в’їзд російських сил близько 15:00. Наразі мешканців попросили розійтися по будинках, набратися сил і бути готовими у будь-який час знову вийти на захист міста.

Нагадаємо, українським військовим вдалося зайти до Горлівки Донецької області, яка окупована вже вісім років і перебуває під контролем "днр". Стали відомі подробиці боїв у місті.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл російськими загарбниками мирних жителів.