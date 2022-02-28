Мешканці Бердянська прогнали окупантів із мерії (відео)

Російські окупанти сіли в машину та поїхали.

У Бердянську в Запорізькій області жителі намагаються позбавитися російських окупантів, які зайняли місто.

Зранку біля міськради зібралося кілька десятків українців. Люди співали гімн і намагалися пояснити військовим, що вони агресори.

Відповідні відео публікує радник МВС Антон Геращенко у Telegram.

Жителі, які зібралися біля міськради, скандують "Бердянськ – це Україна!", а також "Додому! Додому!" — у бік загарбників.

Жителі просили загарбників відкрити обличчя і зізнатися, що вони вбивають дітей. В результаті військові сіли у свою машину та поїхали.

Нагадаємо, у місті Дніпрорудному Запорізькій області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – і вони повернули назад.

Раніше ми також публікували відео, як українці заганяють собі у двори російські БТРи.