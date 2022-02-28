Мешканці Бердянська прогнали окупантів із мерії (відео)
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Російські окупанти сіли в машину та поїхали.
У Бердянську в Запорізькій області жителі намагаються позбавитися російських окупантів, які зайняли місто.
Зранку біля міськради зібралося кілька десятків українців. Люди співали гімн і намагалися пояснити військовим, що вони агресори.
Відповідні відео публікує радник МВС Антон Геращенко у Telegram.
Жителі, які зібралися біля міськради, скандують "Бердянськ – це Україна!", а також "Додому! Додому!" — у бік загарбників.
Жителі просили загарбників відкрити обличчя і зізнатися, що вони вбивають дітей. В результаті військові сіли у свою машину та поїхали.
Нагадаємо, у місті Дніпрорудному Запорізькій області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – і вони повернули назад.
Раніше ми також публікували відео, як українці заганяють собі у двори російські БТРи.
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