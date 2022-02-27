Без зброї зупинили російський танк: героїчний вчинок мера та мешканців Дніпрорудного потрапив на відео
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Прості українці не бояться давати відсіч загарбникам.
Прості громадяни виходять на вулиці своїх міст та самостійно зупиняють ворожу техніку.
Так у місті Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – і вони повернули назад.
Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.
"Не бійтеся давати відсіч загарбникам! Україна перемагає! СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!", – підписав публікацію Геращенко.
Раніше Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було знищено ворожий БУК.
У Чернігівській області знищили танкову роту росіян разом із особовим складом.
Також ми писали, що за чотири неповні дні війни з Україною Росія втратила понад 4 тисячі солдатів і майже 2 тисячі одиниць військової техніки.