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Без зброї зупинили російський танк: героїчний вчинок мера та мешканців Дніпрорудного потрапив на відео

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Смерть російським окупантам! Новина оновлена 27 лютого 2022, 21:47
Смерть російським окупантам!

Прості українці не бояться давати відсіч загарбникам.

Прості громадяни виходять на вулиці своїх міст та самостійно зупиняють ворожу техніку.

Так у місті Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам – і вони повернули назад.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

"Не бійтеся давати відсіч загарбникам! Україна перемагає! СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!", – підписав публікацію Геращенко.

Раніше Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було знищено ворожий БУК.

У Чернігівській області знищили танкову роту росіян разом із особовим складом.

Також ми писали, що за чотири неповні дні війни з Україною Росія втратила понад 4 тисячі солдатів і майже 2 тисячі одиниць військової техніки.

Теги:
#Запорізька область #Антон Геращенко #ЗСУ
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